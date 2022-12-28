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İskele ilçesinde seçilen belediye başkanları mazbatalarını aldı

İskele ilçesinde, 25 Aralık’ta gerçekleşen Yerel Kuruluş Organları Seçimi'ni kazanarak belediye başkanı seçilenler mazbatalarını aldı.

28 Aralık 2022 Çarşamba 16:38
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İskele ilçesinde seçilen belediye başkanları mazbatalarını aldı



İskele Belediye Başkanlığı seçimini üçüncü kez kazanan Hasan Sadıkoğlu, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanlığını kazanan Fatma Çimen Tuğlu ile Erenköy Dipkarpaz Belediye Başkanlığını kazanan Hamit Bakırcı, İskele Kaza Mahkemsi’nde düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Mazbata töreninde konuşan İskele İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hasan Dağlı, yoğun geçen seçim döneminin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını vurgulayarak, kazanan belediye başkanlarına başarılar diledi.

İskele’de 3 belediyenin tamamını UBP kazanırken, Mehmetçik Büyükkonuk Beldiye Başkanlığı seçimini kazanan Fatma Çimen Tuğlu, 36 yıl sonra tarihte ikinci kez seçilen kadın belediye başkanı oldu.

İlk kadın belediye başkanı 1986 yılında seçilen Sevim Bektaş’tı.

İskele Kaza Mahkemesi’nde, İskele ilçesinde seçilen belediye meclis üyesi ve muhtarlar da mazbatalarını aldı.

İskele Belediye Meclis üyeliğine yapılan itiraz nedeniyle, İskele Meclis üyeliği mazbataları verilmedi.

İskele seçim Kurulundan alınan bilgiye göre, itiraz reddedildi, ancak saat 17.00’ye kadar Yüksek Seçim Kurulu’na itiraz hakkı olduğu için mazbataların verilmesi, itirazın sonuçlanmasına bırakıldı.

Anahtar Kelimeler:
İskeleYerel SeçimSeçimBelediyeMazbata
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