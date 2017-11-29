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İskele inşaatının durdurulması ile ilgili duruşma ertelendi

Girne İnisiyatifi, Karaoğlanoğlu Zeyko Bölgesi’nde devam etmekte olan iskele inşaatının durdurulması ile ilgili yargı yoluna gitti.

29 Kasım 2017 Çarşamba 15:20
İskele inşaatının durdurulması ile ilgili duruşma ertelendi
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Girne İnisiyatifi’nin, Girne Karaoğlanoğlu Zeyko bölgesinde devam eden izinsiz iskele inşaatı ile ilgili Yüksek İdare Mahkemesi’ne dosyaladığı davanın ara emri duruşmasının bu sabah görüşüldüğü ve mahkemenin ara emri verdiği bildirildi. 

Girne İnisiyatifi’nden yapılan açıklamaya göre mahkeme konuya ilişkin değerlendirmesinde tek taraflı ara emri verilmesine hükmetti. 

Öte yandan davalının ara emrine itiraz etmesine imkân vermek maksadıyla 5 Aralık Salı günü yeniden duruşma yapılması kararlaştırıldı. 

Açıklamada, kentin her yanında devam eden yasa dışı yapılaşmalarla mücadele edilmesi konusunda en küçük bir zafiyet gösterilmeyeceği ifade edilerek ilk etapta mahkemenin ara emri talebini yerinde bulmasından memnuniyet duyulduğu belirtildi. 

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Son Güncelleme: 29.11.2017 16:22
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