İskele - Karpaz Anayolu'nda korkutan kaza!

İskele - Karpaz Anayolu üzerinde bugün saat 16,30 sıralarında 6 aracın karıştığı kazada yaralanan 5 kişi yaralandı.

İskele - Karpaz Anayolu Kurtuluş kavşağı yakınlarında, bugün saat 16.30 sıralarında, Sezar Beach sitesi önünde 6 aracın karıştığı kazada yaralanan 5 kişi ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan Cengiz Sevenler (E-55), Nurudeen Adawale Ganıyu (E-25), Clement Boluso Ajani (E-28), Melek Ersoy (K-64) ve Halide Ersoy (K-41)''ün tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak/HaberKıbrıs