Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Pokemon oyunu, Google Play'den kaldırılıyor
Pokemon oyunu, kaldırılıyor
Uzay Çöpçüleri 2050 Yılında İşbaşı Yapabilir
Uzay Çöpçüleri 2050 Yılında İşbaşı...
6 yaşında 8 milyon dolara mülk satın aldı
6 yaşında 8 milyon dolara...
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) 501 kişinin hayatına mal oldu
501 kişinin hayatına mal oldu
Ay’a ilk ayak basılan anın görüntüleri satıldı!
Ay’a ilk ayak basılan anın...

İskele - Karpaz Anayolu'nda korkutan kaza!

İskele - Karpaz Anayolu üzerinde bugün saat 16,30 sıralarında  6 aracın karıştığı kazada yaralanan 5 kişi yaralandı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 19:10
İskele - Karpaz Anayolu'nda korkutan kaza!

İskele - Karpaz Anayolu üzerinde bugün saat 16,30 sıralarında  6 aracın karıştığı kazada yaralanan 5 kişi yaralandı.

İskele - Karpaz Anayolu Kurtuluş kavşağı yakınlarında, bugün saat 16.30 sıralarında,  Sezar Beach sitesi önünde 6 aracın karıştığı kazada yaralanan 5 kişi ambulans ile  Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.  Kazada yaralanan  Cengiz Sevenler (E-55), Nurudeen Adawale Ganıyu (E-25), Clement Boluso Ajani (E-28), Melek Ersoy (K-64) ve Halide Ersoy (K-41)''ün tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak/HaberKıbrıs

banner22
Anahtar Kelimeler:
KazaTrafik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Misafir 2019-07-27 19:21:08

Takip mesafesi diye bir şey var tampon tampona gidersen böyle olur

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Sahil kenarında kopmuş bir ayak bulundu!
Sahil kenarında kopmuş bir ayak bulundu!
Yakalanan Zanlılar Mahkemeye Çıkarıldı
Yakalanan Zanlılar Mahkemeye Çıkarıldı
Dikkatsizlik sonucu kaza meydana geldi
Dikkatsizlik sonucu kaza meydana geldi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim