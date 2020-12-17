İskele Kaza Mahkemesi ve Polis Müdürlüğü'nde Covid- 19 alarmı

Covid-19 salgını bu kez İskele Kaza Mahkemesi ve İskele Polis Müdürlüğü'nü harekete geçirdi, mahkemeye getirilen 5 yaşındkai mülteci çocuğun testi pozitif çıktı Ülkeye 7 Aralık tarihinde yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edilen 20 mülteci arasında bulunan 5 yaşındaki çocuğun Covid-19 testinin pozitif çıkması hem mahkemede hem de poliste paniğe neden oldu.

Demirhan’da bir öğrenci yurdunda kalan mültecilerin davalarının tamamlandığı ve yurt dışı işlemleri için bekledikleri öğrenildi.

Mültecileri mahkemeye getiren iki polis izole edildi.

İskele Belediyesi İskele Kaza Mahkemesi ve İskele Polis Müdürlüğü alanında yer alan hücreler dâhil her bölümü ilaçladığı öğrenildi.

Karavezirler: ‘Gerekli kontroller Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyor’

Değirmenlik Belediyesi Belediye Başkanı Ali Karavezirler, YENİDÜZEN’e konuştu, gerekli kontrollerin Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldığını söyledi.

Karavezirler, Demirhan bölgesinde iki öğrenci yurdunun ‘karantina’ merkezi olarak kullanıldığını söyledi.

Bu merkezlerde ilgili tüm kontrol ve tedbirlerin Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldığını söyledi.

HABER - KAYNAK : YENİDÜZEN