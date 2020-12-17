Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
15 ay hapse mahkum edildi
15 ay hapse mahkum edildi
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Zorla fuhuşa teşvik ettiler!
Zorla fuhuşa teşvik ettiler!
Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi
Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi
Cinsel saldırı zanlısı suçunu itiraf etti
Cinsel saldırı zanlısı suçunu itiraf...

İskele Kaza Mahkemesi ve Polis Müdürlüğü'nde Covid- 19 alarmı

Sınır dışı edilmek için dün İskele Kaza Mahkemesine getirilen mültecilerin içinde yer alan 5 yaşındaki erkek çocuğunun testi pozitif çıktı. Temaslı iki polis izole edilirken, İskele Kaza Mahkemesi ve İskele Polis Müdürlüğü ilaçlandı.

17 Aralık 2020 Perşembe 14:47
3655 Okunma
İskele Kaza Mahkemesi ve Polis Müdürlüğü'nde Covid- 19 alarmı

Covid-19 salgını bu kez İskele Kaza Mahkemesi ve İskele Polis Müdürlüğü'nü harekete geçirdi, mahkemeye getirilen 5 yaşındkai mülteci çocuğun testi pozitif çıktı  Ülkeye 7 Aralık tarihinde yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edilen 20 mülteci arasında bulunan 5 yaşındaki çocuğun Covid-19 testinin pozitif çıkması hem mahkemede hem de poliste paniğe neden oldu.  

Demirhan’da bir öğrenci yurdunda kalan mültecilerin davalarının tamamlandığı ve yurt dışı işlemleri için bekledikleri öğrenildi.

Mültecileri mahkemeye getiren iki polis izole edildi.

İskele Belediyesi İskele Kaza Mahkemesi ve İskele Polis Müdürlüğü alanında yer alan hücreler dâhil her bölümü ilaçladığı öğrenildi.

Karavezirler: ‘Gerekli kontroller Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyor’

Değirmenlik Belediyesi Belediye Başkanı Ali Karavezirler, YENİDÜZEN’e konuştu, gerekli kontrollerin Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldığını söyledi.

Karavezirler, Demirhan bölgesinde iki öğrenci yurdunun ‘karantina’ merkezi olarak kullanıldığını söyledi.

Bu merkezlerde ilgili tüm kontrol ve tedbirlerin Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldığını söyledi.

HABER - KAYNAK : YENİDÜZEN

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pilli: KKTC’de bugün 29 yeni vaka kaydedildi!
Pilli: KKTC’de bugün 29 yeni vaka kaydedildi!
Ahmet Buba: Durumum iyi, sağlıklı günlerde görüşmek üzere
Ahmet Buba: Durumum iyi, sağlıklı günlerde görüşmek üzere
Ali Pilli İsyan Etti ; Pozitif vaka hem çalışanlar ile temas etmeye hem de görev yapmaya devam etti
Ali Pilli İsyan Etti ; Pozitif vaka hem çalışanlar ile temas etmeye hem de görev yapmaya devam etti
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim