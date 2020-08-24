Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Duruşma 27 Ağustos’ta devam edecek
Duruşma 27 Ağustos’ta devam edecek
Demir sopalı kavgada karar verildi
Demir sopalı kavgada karar verildi
3 çocuğa cinsel istismarda bulundu!
3 çocuğa cinsel istismarda bulundu!
Kamera kayıtlarından tespit edildi
Kamera kayıtlarından tespit edildi
1 gün daha tutukluluk
1 gün daha tutukluluk

İSKELE LONGBEACH BÖLGESİNDE YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kıb-Tek, İskele Longbeach bölgesine yarın 5 buçuk saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 14:27
1028 Okunma
İSKELE LONGBEACH BÖLGESİNDE YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kıb-Tek, İskele Longbeach bölgesine yarın 5 buçuk saat  elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın saat 08.30 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında, İskele Longbeach bölgesine elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

FİKRİ ORAKÇIOĞLU KORULUĞU VE CİVARINA YARIN ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çürük direk değişimi nedeniyle yarın Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarına 4 saat elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 9:00 ile 13:00 saatleri arasında olacak.

Anahtar Kelimeler:
ElektrikElektrik Kesintisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“TC-KKTC Mali Protokolü 1. Gözden Geçirme Toplantısı”
“TC-KKTC Mali Protokolü 1. Gözden Geçirme Toplantısı”
Özersay : İş birliği birinci tercihimiz
Özersay : İş birliği birinci tercihimiz
TÖRE: “RUMLARI VE DESTEKÇİLERİNİ SAĞDUYUYA DAVET EDİYORUZ”
TÖRE: “RUMLARI VE DESTEKÇİLERİNİ SAĞDUYUYA DAVET EDİYORUZ”
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim