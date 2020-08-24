İSKELE LONGBEACH BÖLGESİNDE YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kıb-Tek, İskele Longbeach bölgesine yarın 5 buçuk saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın saat 08.30 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında, İskele Longbeach bölgesine elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

FİKRİ ORAKÇIOĞLU KORULUĞU VE CİVARINA YARIN ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çürük direk değişimi nedeniyle yarın Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarına 4 saat elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 9:00 ile 13:00 saatleri arasında olacak.