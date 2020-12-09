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İskele Şht. İlker Karter İlkokulu'nda Covid-19 vakası

Okul Müdürü konu ile ilgili açıklama yaptı...

09 Aralık 2020 Çarşamba 14:42
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İskele Şht. İlker Karter İlkokulu'nda Covid-19 vakası

Okul Müdürü konu ile ilgili açıklama yaptı...

İşte açıklama;

Sayın Veli 
Bir öğrencimizin babasının testinin pozitif olması sonucu temaslı olan öğrencimiz, cumartesi günü karantinaya alınmış ve yapılan test sonucu negatif çıkmıştır. Öğrencimize dün (salı) yapılan ikinci test  pozitif çıkmıştır. Sağlık Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile yapılan görüşmelerde test karantinada pozitife döndüğü için okul için bir risk taşımadığı söylenmiştir. Gelişmeler size bildirilecektir. Şu anda okulda dersler devam ediyor. Endişe edilecek bir durum yoktur.
Neriman Vamık -Müdür

KAYNAK: DETAY KIBRIS

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