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İskele Ticaret Lisesi’nde yaklaşık 6 ay önce elektrik kabloları için açılan çukurlar hâlâ kapatılmadı…

09 Aralık 2022 Cuma 19:28
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İskele Ticaret Lisesi’nde yaklaşık 6 ay önce elektrik kabloları için açılan çukurlar hâlâ kapatılmadı…



KTOEÖS, İskele Ticaret Lisesi’nde yaklaşık 6 ay önce elektrik kabloları için açılan çukurların hâlâ aynı şekilde duruyor olmasına tepki gösterdi.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’ndan (KTOEÖS) yapılan yazılı açıklamada, İskele Ticaret Lisesi’nde yaklaşık 6 ay önce elektrik kabloları için açılan çukurların hâlâ aynı şekilde duruyor olmasına tepki gösterildi.

Sendikadan yapılan açıklamada, “Bu çukurlara herhangi bir öğrencinin düşüp yaralanması riski yanında, tamamlanmayan bu projeden dolayı okuldaki uygulama mutfağı ve turizm sınıflarında elektrik yoktur” denildi.

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler kullanıldı:

“Soğukların başladığı bu dönemde gerek ısınmadan yoksun kalan gerekse de elektriksiz bir ortamda tamamıyla verimsiz bir şekilde eğitim gören öğrencilerin durumu Eğitim Bakanlığının hiç umurunda değil mi? Eğitime önem verirmiş gibi görünmekten vazgeçilmeyecek mi?”

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrı yapılarak, içler acısı durumdaki okulların ivedi bir şekilde düzenlenmesi gerektiğine işaret edildi.

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