Künye
Kıbrıs 13
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hayalleri suya düştü!
Hayalleri suya düştü!
Yumruklar havada uçuştu!
Yumruklar havada uçuştu!
Artemis Papasavvas'a hapis cezası!
Artemis Papasavvas'a hapis cezası!
Antalya'dan tekneyle kaçak geldiler
Antalya'dan tekneyle kaçak geldiler
Zanlı cezaevine gönderildi
Zanlı cezaevine gönderildi

“İskele Tiyatro Günleri” başlıyor

İskele Belediye Tiyatrosu tarafından düzenlenen “İskele Tiyatro Günleri”  27 Mart Pazar günü başlıyor. Tiyatro günlerinin ilk oyunu olan “Kapı Çalıyor”  olacak.

24 Mart 2022 Perşembe 13:24
13 Okunma
“İskele Tiyatro Günleri” başlıyor
banner108

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Belediye Kültür Evi’nde düzenlenen basın toplantısında “İskele Tiyatro Günleri” hakkında bilgi verdi.

Belediye olarak kültüre, sanata ve sanatçıya önem verdiklerini ifade eden Sadıkoğlu, 6 yıl önce kurulan tiyatro ekibinin birçok başarılı oyuna imza attığını kaydetti.

Sadıkoğlu, İskele Belediye Tiyatrosu’nun halkın beğeni ve takdirini topladığını ifade ederek, tiyatro günlerinin düzenlenmesine katkı koyanlara teşekkür etti.

İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar ise,  tiyatroya verdiği değer ve destekten dolayı Başkan Sadıkoğlu’na teşekkür ederek 6 yıldır İskele de tiyatro kültürünü oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

İnax Medya Koordinatörü Duygu İnan da “Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar” isimli tiyatro oyununun 15 Nisan Cuma günü sahneleneceğini söyledi.

Girne Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Derman Atik de tiyatronun birleştirici özelliğine işaret ederek “Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali” isimli oyunun 29 Nisan Cuma günü tiyatro severlerle buluşacağını anlattı.

2 ay sürecek olan “İskele Tiyatro Günleri” 27 Mayıs Cuma Günü sahnelenecek olan “baş belası” isimli oyun ile son bulacak

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merhum Başbakan Osman Örek Kabri Başında Anıldı
Merhum Başbakan Osman Örek Kabri Başında Anıldı
Veteriner Dairesi’nden büyükbaş hayvan yetiştiricilerine çağrı
Veteriner Dairesi’nden büyükbaş hayvan yetiştiricilerine çağrı
“Milyonlarca Euro'luk bakım anlaşmalarına rağmen…Geçerli nedeni yok”
“Milyonlarca Euro'luk bakım anlaşmalarına rağmen…Geçerli nedeni yok”










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim