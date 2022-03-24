“İskele Tiyatro Günleri” başlıyor

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Belediye Kültür Evi’nde düzenlenen basın toplantısında “İskele Tiyatro Günleri” hakkında bilgi verdi.

Belediye olarak kültüre, sanata ve sanatçıya önem verdiklerini ifade eden Sadıkoğlu, 6 yıl önce kurulan tiyatro ekibinin birçok başarılı oyuna imza attığını kaydetti.

Sadıkoğlu, İskele Belediye Tiyatrosu’nun halkın beğeni ve takdirini topladığını ifade ederek, tiyatro günlerinin düzenlenmesine katkı koyanlara teşekkür etti.

İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar ise, tiyatroya verdiği değer ve destekten dolayı Başkan Sadıkoğlu’na teşekkür ederek 6 yıldır İskele de tiyatro kültürünü oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

İnax Medya Koordinatörü Duygu İnan da “Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar” isimli tiyatro oyununun 15 Nisan Cuma günü sahneleneceğini söyledi.

Girne Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Derman Atik de tiyatronun birleştirici özelliğine işaret ederek “Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali” isimli oyunun 29 Nisan Cuma günü tiyatro severlerle buluşacağını anlattı.

2 ay sürecek olan “İskele Tiyatro Günleri” 27 Mayıs Cuma Günü sahnelenecek olan “baş belası” isimli oyun ile son bulacak