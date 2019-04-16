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İskele ve Lapta’da bugün elektrik kesintisi olacak

16 Nisan 2019 Salı 08:49
İskele ve Lapta’da bugün elektrik kesintisi olacak
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İskele ve Lapta’da bugün elektrik kesintisi olacak.

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Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesine yapılacak proje çalışması nedeniyle İskele’de sabah 09.00 ile yaklaşık öğleden sonra 14.00 saatleri arasında, İskele girişindeki Beko bayisinden Omega Fitness Spor Salonuna kadar olan bölge ve çevresine elektrik verilemeyecek.

Lapta bölgesinde de bugün elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle 09.30 ile 12.00 saatleri arasında Lapta Dağ Kısımları, Lapta Telefon Santrali’nin Dağ Yönü, Lapta Sağlık Ocağı Bölgesi, Başpınar Bölgesi, Lapita Hotel Bölgesi, Lapta’nın Batısı ve Batı Sahili, Sempati Tatil Köyü Bölgesi, Lapta Mezarlığı Bölgesi, Santa Fe Siteleri Bölgesi, Simena Hotel Bölgesi ve Su Pompalarının elektrik enerjisi kesik olacak.
(BRT/KIB-TEK)

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