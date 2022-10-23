İskele ve Silivri belediyeleri kardeş belediye olma yolunda

İskele Belediyesinden verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile Türkiye Belediyeler Birliği himayelerinde yürütülen ‘Kentsel Parklar Kültürel Ortaklıklar’ projesi için KKTC’de bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Açıklamada, İskele Belediyesi ile Silivri Belediyesi kardeş şehir olma yolunda adım attığı kaydedildi.

Volkan Yılmaz’a ziyaretinde Silivri Kaymakamı Tolga Toğan Silivri Muharip Gaziler Derneği Başkanı Adnan Gürcan da eşlik etti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, kabuldeki konuşmasında, Silivri Belediyesi ile kardeşlik yolunda ilk adımı attıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Başkan Sadıkoğlu, renkler ve kültürlerin buluşma noktası İskele Belediyesi ile Silivri Belediyesi’nin kardeş olmasıyla birlikte güzel işlere imza atacaklarına olan inancını dile getirdi.