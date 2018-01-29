Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
119680
ALTIN
163.353
DOLAR
3.7805
STERLİN
5.3106
EURO
4.6786
23 yaşında 32 dil konuşabiliyor!
23 yaşında 32 dil konuşabiliyor!
Yaşadığını ispatlamak için mezara girdi!
Yaşadığını ispatlamak için mezara girdi!
6 aylık azim!
6 aylık azim!
Grammy'ye Bruno Mars damgası!
Grammy'ye Bruno Mars damgası!
"Gribi doğal yollarla atlatmak mümkün"
"Gribi doğal yollarla atlatmak mümkün"

İskele Veteriner Dairesi, modern binasına kavuştu

Veteriner Dairesi, yeni ve çağdaş binasında, Samsun Bulvarı Dükkan No: 3’te halka hizmet vermeye başladı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 13:53
İskele Veteriner Dairesi, modern binasına kavuştu
banner10

Sosyal Sigortalar Dairesi İskele Bürosu ile Çalışma Dairesi İskele Bölge Amirliği’nin ardından bu kez de Veteriner Dairesi, yeni ve çağdaş binasında, Samsun Bulvarı Dükkan No: 3’te halka hizmet vermeye başladı. İskele Belediyesi ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında Şehit Ümmü Haram Sokak No: 17/A’da bulunan ancak kullanılamaz hale gelen dairenin bulunduğu taşınmaz malın kullanımı ise İskele Belediyesi’ne verilmişti. Belediye yakın bir zamanda projelendirdiği Kültür Evi’nin yapımına başlayacak.
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da bu kapsamda yeni yerlerinde hizmet vermeye başlayan Veteriner Dairesi’ni ziyaret etti. Burada Sorumlu Veteriner Hekim Mustafa Hürbağ ve diğer çalışanlarla görüşen Başkan Sadıkoğlu, hayırlı olsun temennilerini iletti.

SADIKOĞLU: DAİRELERİMİZ MODERN BİNALARDA HİZMET VERMEYE BAŞLADI

Başkan Sadıkoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, İskele’de neredeyse tüm dairelerin, daha modern bir yapıda halka hizmet vermeye başladığını söyledi. İskele’nin ilçe olmasına rağmen birçok eksiği bulunduğuna da dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, bir bir bu eksikleri gidermeye çalıştıklarını söyledi. İskele’nin tam anlamıyla ilçe olana kadar mücadelemiz sürecek diyen Başkan Sadıkoğlu, girişimlerinin sonuç vermesinin kendilerini son derece memnun ettiğini de sözlerine ekledi.

HÜRBAĞ: 91’DEN BU YANA VİRANE BİR YAPIDA ÇALIŞTIK

İskele Kaza Veteriner Dairesi sorumlusu Mustafa Hürbağ ise İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na ziyaretinden ötürü teşekkür etti. 1991’den 2017’ye kadar çok zor şartlar altında, virane bir binada halka hizmet vermeye çalıştıklarını söyleyen Hürbağ, İskele Belediyesi’ne katkılarından dolayı minnettar olduklarını ifade etti. Bundan böyle vatandaşlara daha sağlıklı hizmet vereceklerini ifade eden Hürbağ, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile İskele Belediyesi’ne de ayrıca teşekkürlerini sundu.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
iskele gençlik 2018-01-29 14:58:55

iskele belediyesine bravo orada çalışan insanları sağlık açısından kurtarıp daha modern ve güzel yere taşıdılar.eski bina yıkık dökük ve sağlıksız bir binaydı.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Bu hafta yağmur yok
Bu hafta yağmur yok
Tabipleri Odası, Dürüst aleyhinde manevi tazminat davası açtı
Tabipleri Odası, Dürüst aleyhinde manevi tazminat davası açtı
Cumhurbaşkanı, Afrika'nın önündeki olaylarla ilgili ek rapor istedi
Cumhurbaşkanı, Afrika'nın önündeki olaylarla ilgili ek rapor istedi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim