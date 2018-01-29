İskele Veteriner Dairesi, modern binasına kavuştu

Sosyal Sigortalar Dairesi İskele Bürosu ile Çalışma Dairesi İskele Bölge Amirliği’nin ardından bu kez de Veteriner Dairesi, yeni ve çağdaş binasında, Samsun Bulvarı Dükkan No: 3’te halka hizmet vermeye başladı. İskele Belediyesi ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında Şehit Ümmü Haram Sokak No: 17/A’da bulunan ancak kullanılamaz hale gelen dairenin bulunduğu taşınmaz malın kullanımı ise İskele Belediyesi’ne verilmişti. Belediye yakın bir zamanda projelendirdiği Kültür Evi’nin yapımına başlayacak.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da bu kapsamda yeni yerlerinde hizmet vermeye başlayan Veteriner Dairesi’ni ziyaret etti. Burada Sorumlu Veteriner Hekim Mustafa Hürbağ ve diğer çalışanlarla görüşen Başkan Sadıkoğlu, hayırlı olsun temennilerini iletti.

SADIKOĞLU: DAİRELERİMİZ MODERN BİNALARDA HİZMET VERMEYE BAŞLADI

Başkan Sadıkoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, İskele’de neredeyse tüm dairelerin, daha modern bir yapıda halka hizmet vermeye başladığını söyledi. İskele’nin ilçe olmasına rağmen birçok eksiği bulunduğuna da dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, bir bir bu eksikleri gidermeye çalıştıklarını söyledi. İskele’nin tam anlamıyla ilçe olana kadar mücadelemiz sürecek diyen Başkan Sadıkoğlu, girişimlerinin sonuç vermesinin kendilerini son derece memnun ettiğini de sözlerine ekledi.

HÜRBAĞ: 91’DEN BU YANA VİRANE BİR YAPIDA ÇALIŞTIK

İskele Kaza Veteriner Dairesi sorumlusu Mustafa Hürbağ ise İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na ziyaretinden ötürü teşekkür etti. 1991’den 2017’ye kadar çok zor şartlar altında, virane bir binada halka hizmet vermeye çalıştıklarını söyleyen Hürbağ, İskele Belediyesi’ne katkılarından dolayı minnettar olduklarını ifade etti. Bundan böyle vatandaşlara daha sağlıklı hizmet vereceklerini ifade eden Hürbağ, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile İskele Belediyesi’ne de ayrıca teşekkürlerini sundu.