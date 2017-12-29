Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
114696
ALTIN
158.162
DOLAR
3.7879
STERLİN
5.1144
EURO
4.5435
Kendini onarabilen cam geliştirildi
Kendini onarabilen cam
Kış hamilelerine uyarı: Öpüşmeyin hatta tokalaşmayın bile!
Öpüşmeyin hatta tokalaşmayın bile!
Günde 1800 kalori yeter
Günde 1800 kalori yeter
Yeni tanışan çiftler az görüşün
Yeni tanışan çiftler az görüşün
60 yıllık kankalar kardeş çıktı
60 yıllık kankalar kardeş çıktı
banner34

İskele, yeni yıla hazır

banner35

İskele Belediyesi, belirli noktalarında yaptığı yılbaşı süslemeleri ile kenti rengârenk görünüme kavuşturdu.

29 Aralık 2017 Cuma 12:20
İskele, yeni yıla hazır
banner10

İskele, yeni yıla hazır. 31 Aralık Pazar günü kutlanacak yılbaşı gecesinin İskele ’de huzur içinde geçmesi için İskele Belediyesi ile İskele Polis Müdürlüğü tüm önlemlerini aldı.

İskele Belediyesi, belirli noktalarında yaptığı yılbaşı süslemeleri ile kenti rengârenk görünüme kavuşturdu.

Resmi tatil olmasından ötürü 1Ocak 2018 Pazartesi günü İskele Belediyesi kapalı olacak ancak defin işlemleri ile temizlik birimi işleyişine kesintisiz devam edecek. İskele Belediye Mezbahası ise 1 Ocak Pazartesi günü kapalı olacak. İskele Belediyesi’ne;  7 gün 24 saat hizmet veren 444 21 22’ye 1Ocak Pazartesi günü de ulaşılabilecek. Cenaze ve defin İşlemleri için 0548 810 11 05, Ustabaşına ulaşmak için ise 0548 810 11 04’ü aranabilecek.

Oluşabilecek su sıkıntısını da ortadan kaldırmak için de önlemler alındı. İskele Belediyesi, vatandaşların su sorunu ile karşılaşmaları durumunda 0548 810 11 06 numaralı telefonu aramalarını rica etti.

1 OCAK’TA ULAŞILABİLECEK TELEFON NUMARALARI

Genel sorun bildirimi                :444 21 22

Ustabaşı                                  :0548 810 11 04

Su İşleri                                   :0548 810 11 06

Defin İşlemleri              :0548 810 11 05

İSKELE ’DE ACİL DURUMLAR İÇİN ARANACAK NUMARALAR İSE ŞÖYLE

İskele Polis Müdürlüğü             : 371 23 33

İskele Sağlık Merkezi              : 371 23 19

Orman Yangın             : 177

Polis İmdat                              : 155

Acil Servis                               : 112

Yangın                                     : 199

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni yılda konuşmak “ücretsiz”
Yeni yılda konuşmak “ücretsiz”
Özgürgün: "Geçitkale sahası 2018’de çevre düzenlemesiyle hazır olacak"
Özgürgün: "Geçitkale sahası 2018’de çevre düzenlemesiyle hazır olacak"
"Siber Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’ni kabul etti
"Siber Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’ni kabul etti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim