İskele’de 7 yıldızlı bir yaşam

Akdeniz’in en güzel plajlarından Long Beach’e 500 metre mesafede, 1630 rezidans ve 5 yıldızlı lüks resort otele ev sahipliği yapacak sıra dışı konseptteki Grand Sapphire Resort & Residence ilklerin projesi. Projede Kıbrıs’ın en büyük havuzu “Punta Cana” ve 27. kattaki Kıbrıs’ın en yüksek sonsuzluk havuzu da dikkat çekiyor.

Grand Sapphire Resort & Residences’dan şimdi ev almaya karar verenlere iki büyük fırsat sunuluyor: Fırsatlardan biri ile 2 yıl %8 kira garantisi ile tüm ev eşyaları şirket tarafından hediye ediliyor! Diğer fırsat ile de anahtar teslimden sonra uzun vadeli ödeme planı ile kira öder gibi ev sahibi olmak mümkün!



Ülkemizde eşsiz yaşam alanlarının mimarı NortherndLAND, Kıbrıs'ın en büyük projesine imza atıyor. NorthernLAND, İskele Long Beach’te inşatı devam eden Grand Sapphire Resort & Residence için merakla beklenen yaz fırsatlarını açıkladı.



Kıbrıs'ın en büyük havuzuna ve en yüksek sonsuzluk havuzuna da sahip olacak proje 1630 rezidans ve 5 yıldızlı lüks resort otele ev sahipliği yapacak.

Aqua Park, restoran ve kafeler, çocuk kulübü, organik bahçeleri hem açık hem de kapalı sinema salonları, casinosu, alış veriş alanları, Spa ve Fitness salonları, golf sahası, tenis kortu ve barbekü alanı ile dikkat çeken projenin kampanya detaylarını şirket CEO’su Taruz Güçlüer açıkladı.

2 Blok satışta

Akdeniz’in en güzel plajlarından Long Beach’e 500 metre mesafede, 1630 rezidans ve 5 yıldızlı lüks resort otele ev sahipliği yapacak sıra dışı bir konsepte sahip projede 27, 29 ve 31 kattan oluşan 3 yüksek binaya ek olarak 5’er kattan oluşan 7 blok ve otel binası bulunuyor.



İnşaatı devam eden projenin 29 katlı B blok ve 5 katlı 2 bloğun satışa çıktığı duyuruldu.

Projede stüdyo, 1, 2 odalı rezidanslar ile projenin modüler yapısı sayesinde 5 odaya kadar lüks rezidanslar sunuluyor. Üstelik dubleks seçeneklerde bulunuyor.

Taruz Güçlüer, “Kuzey Kıbrıs'ta Ev Almak Şimdi Çok Kolay ve Güvenli!” video röportajlarının sosyal medyadan da izlenebileceğini belirterek, Grand Sapphire Resort & Residences’dan şimdi ev almaya karar verenlere iki büyük fırsat sunulduğunu anlattı.



“Bu önemli fırsatların birincisi, 2 yıl %8 kira garantisi ile tüm ev eşyaları hediye! İkincisi ise teslimden sonra uzun vadeli ödeme planı ile kira öder gibi ev sahibi olma imkanı… Üstelik banka veya kefil olmadan, doğrudan şirkete ödeme kolaylığı sağlanıyor.”



Ev eşyaları avantajı beyaz eşyadan mobilyaya, çatal bıçaktan perdeye kadar bir evin ihtiyacı olan tüm detayları içeriyor.

£52.900'den başlayan fiyatlarla



£52.900'den başlayan fiyatlarla sunulan Grand Sapphire Resort & Residences projesi ve fırsatlar hakkında NorthernLAND’ın ödüllü satış ekibi de iletişime geçebilirsiniz.



Grand Sapphire'de hayat bulacak toplamda 7000 metrekare havuz alanı yeni bir rekora imza atacak. 27’nci katta yer alacak sonsuzluk havuzu ise Akdeniz ve gökyüzünü bir araya getiren Grand Sapphire Resort and Residences’e ayrı bir özellik kazandıracak.

“Yine çok sayıda kişiye, yatırımcıdan, tatilciye, yeni ev arayışında olanlardan emeklilik hayatını Kıbrıs’ta geçirmek isteyenlere kadar ayrıcalıklı bir yaşam ve konfor sunacağız” diyen NorthernLAND CEO’su Taruz Güçlüer, yenilikçi yaşam tarzını çağdaş mimari ve konforla birleştirdiklerini belirtti, son derece iddialı bir projeye imza attıklarını söyledi.



Grand Sapphire Resort & Residences projesinin şimdiden Kıbrıs’ın sınırlarını ötesinde ses getirdiğini ifade eden Taruz Güçlüer, bu özel yapının Kuzey Kıbrıs’ın inşaat ve turizm alanına imzasını atacağını sözlerine ekledi.



