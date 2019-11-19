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İskele’de ‘Alo Çöp’ Aracı Devreye Girecek

19 Kasım 2019 Salı 16:00
İskele’de ‘Alo Çöp’ Aracı Devreye Girecek

İskele Belediyesi araç filosuna önemli bir aracı daha ekledi. İskele ve köylerinde artan hane sayısını göz önünde bulunduran İskele Belediyesi mevcut çöp arabalarına bir yenisini daha ekledi. Üstelik bu çöp arabası İskele ve köylerinde yaşayan halkına 7 gün 24 saat hizmet verecek. ‘Alo Çöp’ hizmetinin verileceği çöp arabasına 444 21 22 ve 0548 810 11 05 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilk kez uygulanacak hizmet sayesinde İskele’nin çehresi daha yaşanabilir olacak. 

İSKELE’DE ‘ALO ÇÖP’ ARACI DEVREYE GİRİYOR

İskele Belediyesi, İskele ve köylerinde hizmet veren çöp toplama hizmetinin ağını genişletiyor. Gün içinde İskele ve köylerinde biriken çöpleri devreye girecek ‘Alo Çöp’ hizmetiyle toplayarak görüntü ve çevre kirliliğinin önüne geçmeyi amaçlayan iskele Belediyesi, yeni çöp arabasıyla hizmet kalitesini de arttıracak.

SADIKOĞLU: “SORUNLARA ANINDA MÜDAHALE EDECEĞİZ”

Konuyla ilgili açıklama yapan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, özellikle son dönemde artan hane sayısını göz önünde bulundurarak, Meclis Üyeleri ile birlikte yeni bir araç alma ihtiyacı duyulduğunu bu aracın da Çöp Aracı olması konusunda görüş birliğinde varıldığını söyledi. Amaçlarının İskele ve köylerini daha temiz, görüntü ve çevre kirliliğinden uzak, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir kent haline dönüştürmek istediklerini ifade eden Başkan Sadıkoğlu, vatandaşların çöp konusundaki talep ve şikayetlerine daha hızlı yanıt vermek için ‘Alo Çöp’ aracını ve hattını devreye koyduklarının altını çizdi. Başkan Sadıkoğlu, ‘Alo Çöp’ aracı ve hattı sayesinde İskele ve köylerindeki çöp sorununa anında müdahale edeceklerini de sözlerine ekledi.

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İskele
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