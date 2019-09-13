Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kanserden korunmak için güçlü bir bağışıklık sistemi şart!
Son Dakika
İşte vücudumuzdaki bağışıklığı artıran besinler
Steam'in arayüzü değişiyor!
Steam'in arayüzü değişiyor!
Görevini uzayda tamamlayan insansı robot dünyaya döndü
"Fyodor" dünyaya döndü
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz...
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Adeta doğal insülin görevi görüyor!

İskele’de “Alo Zabıta” Devrede…

İskele ve köylerinde yaşayan kişilerin, ‘Çek, gönder; birlikte çözelim’ sloganıyla oluşturulan Alo Zabıta hattına 7 gün 24 saat boyunca ulaşılabileceği açıklandı.

13 Eylül 2019 Cuma 12:49
İskele’de “Alo Zabıta” Devrede…

İskele Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların 0548 810 11 16 numaralı telefonu hem arayabilecekleri, hem de gördükleri olumsuzlukları aynı numaraya whatsapp üzerinden fotoğraflı mesaj atabilecekleri kaydedildi.

İskele Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada,  İskele ve köylerindeki marketlerini mercek altına alan Zabıta Birimi’nin, denetimlerde, ürünlerin son kullanma tarihlerinden, iş yeri çalıştırma izin belgelerine, çalışanların sağlık karnelerine, buzdolabından, derin donduruculara, raflara, ekmek muhafaza dolaplarına ve gramajlarına kadar her şeyi kontrol ettiği kaydedildi. 

İskele Belediyesi Zabıta Birimi’nin, İskele’ ye bağlı işletmelerdeki restoran ve market gibi pek çok noktayı denetlediği belirtilen açıklamada, yasalara uymayan ve insan sağlığını olumsuz etkileyecek yapıya sahip işletmelerin eksikliklerin giderilmesi için de süre tanıyan ekiplerin 2 gün içinde tarihi geçmiş 77 adet gıda maddesine, imha edilmek üzere el koyduğu kaydedildi.

ALO ZABITA DEVREDE

Öte yandan İskele ve köylerinde yaşayan kişilerin, ‘Çek, gönder; birlikte çözelim’ sloganıyla oluşturulan Alo Zabıta hattına 7 gün 24 saat boyunca ulaşılabileceği açıklandı.

Vatandaşların 0548 810 11 16 numaralı telefonu hem arayabilecekleri, hem de gördükleri olumsuzlukları aynı numaraya whatsapp üzerinden fotoğraflı mesaj atabilecekleri belirtilen açıklamada, şikâyet ve önerilerde bulunmak isteyen vatandaşların İskele Belediyesi’nin 7 gün 24 saat hizmet veren 444 21 22 numaralı telefonundan, ya da [email protected]si.com’ a mail atarak da Zabıta Birimine ulaşabilecekleri kaydedildi. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
İskeleZabıtaHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa İzcilik Derneği Yaşlılar ile piknikte buluştu
Lefkoşa İzcilik Derneği Yaşlılar ile piknikte buluştu
“Kalavaç Kültür Festivali” Pazar günü yapılacak
“Kalavaç Kültür Festivali” Pazar günü yapılacak
KTOEÖS ve KTÖS Ortak Basın Toplantısı Düzenledi...
KTOEÖS ve KTÖS Ortak Basın Toplantısı Düzenledi...

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim