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İskele’de araç yangını...

Polis, İskele bölgesi Ziyamet köyünde bir aracın aşırı ısınmasından dolayı egzoz borusunun kuru otlara temas edip tutuşturması sonucu yangın meydana geldiğini bildirdi.

12 Ekim 2022 Çarşamba 11:55
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İskele’de araç yangını...



Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 15.00 sıralarında Ziyamet’te, İnönü Sokak üzerinde bulunan inşaat halindeki bir ikametgahın avlusu içerisinde, park halinde bulunan Görsel Monargalı’ya ait salon aracın, muhtemelen aşırı ısınmış egzoz borusunun kuru otlara temas edip tutuşturması sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, söz konusu aracın motoru, elektrik aksamları, ön tamponu, farları ve kaputu yanarak zarar gördüğü ve soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

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