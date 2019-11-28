İskele’de bazı bölgelerde yarın elektrik kesintisi olacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan proje çalışması nedeniyle yarın İskele’de bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak.

Kurtuluş, Boğaz, Boğaz Tepe, Petroller, Topçuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, DAÜ Arsaları, Dokuzevler, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümünde elektrik kesik yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti sabah 09:00 ile öğleden sonra yaklaşık 15:00 saatleri arasında olacak.

(BRT/KIBTEK)