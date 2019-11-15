İskele’de ‘CUMHURİYET’ coşkusu

Cumhuriyetin kuruluş İskelede’de de kutlandı.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, varlığını, bağımsızlığını ve özgürlüğünü takvim yaprakları 15 Kasım 1983’ü gösterdiğinde tüm dünyaya ilan eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yeni yaşı bugün Ada genelinde olduğu gibi İskele’de de büyük bir coşku, heyecan ve gururla kutlandı. 7’den 70’e çok sayıda kişinin katıldığı Cumhuriyet Bayramı kutlama törenlerine İskele’de yaşayan yabancı ülke vatandaşları da kayıtsız kalmadı, tören ilgiyle izlendi.

Vatan toprağı uğruna verilen mücadelenin ardından bağımsızlığına kavuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yeni yaşı dolayısıyla İskele’de düzenlenen tören Atatürk Anıtı önünde başladı. Protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulduğu törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. İskele Ecevit Meydanı’ndaki tören ise İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve GKK’danPiyade Binbaşı Çağrı Erguncu’nuntören birliği ve halkın bayramını kutlaması ile başladı.

İskele Ecevit Meydanı’ndaki törende günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. İlk konuşmayı yapan isim iseİskele Ticaret Lisesi Edebiyat Öğretmeni Şeyda Can Güngör yaptı. Konuşmasında Kıbrıs Tarihinden önemli notlar paylaşan Güngör Kıbrıslı Türklerin 1950’li yılların başından itibaren Rum-Yunan ikilisinin Enosis hayallerine boyun eğmeyeceğini ortaya koymaya başladığını söyledi. Dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Bülent Ecevit’in 20 Temmuz 1974 yaptığı konuşmada “Yalnız Türkler’e değil, Rumlar’a da barış getirmek için adaya çıkarma yapıyoruz” dediğini hatırlatan Güngör, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın Kıbrıslı Türkler kadar Anavatan Türkiye için de çok ciddi ve önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Kıbrıs Türk Federe Devleti Meclisi’nin 15 Kasım 1983’te KKTC’yi ilan ettiğini de belirten Şeyda Can Güngör konuşmasının sonunda ise KKTC’nin çatısı altında yaşayabiliyorsak bunu aziz şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz dedi.

Günün anlam ve önemini belirten bir diğer konuşmayı ise GKK adına Piyade Yüzbaşı Ali Özüak yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 36. Yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Öztürk konuşmasının devamında ise şunlara yer verdi: Karakteri bağımsızlık olan Türk Milletinin fertleri olarak Kıbrıs Türk Halkı, ortaklık cumhuriyetinden Rumlar tarafından silah zoruyla atıldıktan sonra da kendi yönetimlerini kurmuştur. Milli egemenlik yolunda atılan adımlarla önce 1975 yılında Kıbrıs Türk Federe Devleti, ardından da 15 Kasım 1983’te KKTC ilan edilmiştir. Coşku ile kutladığımız bu mutlu günde başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Kıbrıs Türkü’nün yüreğini ateşleyerek özgürlük ve egemenlik meşalesini yakan aziz lider Dr. Fazıl Küçük ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucusu ve yılmaz savunucusu Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş olmak üzere, ebediyete intikal etmiş kahraman ve aziz şehitlerimiz; sizler, vatan, millet,

İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ile KKTC Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibi’ninde gösteri sunduğu törende Cumhuriyet konulu şiirler de okundu. Şehit İlker Karter İlkokulu Öğrencisi Taha Çelik ’15 Kasım’, İskele Ticaret Lisesi Öğrencisi Mine Fahlioğluları ‘Özgürlük Türküsü’ ve Bekirpaşa Lisesi Öğrencisi Ferdi Can Köse de ’15 Kasım’ isimli şiirlerini okudu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 36. yıl dönümü dolayısıyla İskele’de düzenlenen törene katılım yoğun oldu. İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Gazimağusa Başkonsolosu Kasım Kaban, GKK adına Piyade Binbaşı Çağrı Erguncu, KTBK adına Hava Savunma Yarbay Harun Seçilmişoğlu,İskele Belediyesi Meclis Üyesi Çağan Coşkuner, İskele Belediyesi Müdür Vekili Mustafa Kabasakal, İskele Polis Müdür Vekili Gökay Karagil, İskele Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü adına Varol Kalkanel, siyasi parti temsilcileri, dernekler, askeri erkân ve kurum kuruluş temsilcileri de katıldı. İskele Ecevit Meydanı’ndaki tören resmigeçit ve İskele Belediyesi tarafından verilen İskele Belediye Gazinosu’ndaki kutlama kokteyli ile son buldu.

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