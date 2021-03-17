İskele’de emlak vergisi ilk taksit son ödeme tarihi 30 Nisan

Buna göre emlak vergisi için 1. taksit son ödeme tarihi 30 Nisan Cuma, 2. taksit son ödeme tarihi 30 Eylül Perşembe olarak açıklandı.

Ödemeler, anlaşmalı bankalardan, İskele Belediye veznesinden ve İskele Belediyesi’nin resmi web sitesi online.iskelebelediyesi.com/vezne adresinden online olarak yapılabilecek.

Ödeme yapılabilecek anlaşmalı bankaların Akfinans Bank, Asbank, Creditwest Bank, İktisat Bankası, Kooperatif Merkez Bankası, Limasol Kooperatif Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Türk Bankası, Universal Bankası, Kıbrıs Vakıflar Bankası ve Near East Bank olduğu bildirildi.

VERGİ AFFINDAN YARARLANMAK İSTEYENLER VEZNEYE ÖDEME YAPMALI

Öte yandan, 15/2020 Sayılı Birikmiş Kamu Alacaklarının Tahsiline İlişkin Mali Düzenleme Yasası kapsamında halka kolaylık sağlamak için süresi uzatılan vergi affı 31 Mart Çarşamba sona eriyor. İskele ve köylerinde taşınmazı olup, emlak vergisi ile ilgili vergi affından yararlanmak isteyenler, ödemelerini yalnızca İskele Belediyesi’ne gelerek vezne üzerinden yapabilecek.

İskele Belediyesi veznesi pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 08.00-12.30/13.00-16.00 saatleri arasında; perşembe günleri ise 08.00-12.30/13.00-17.30 saatleri arasında ödeme alıyor.