İskele’de kadınlar için anı ormanı oluşturuluyor

Topçuköy’deki alanda gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğinde konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, kadınların gününü kutladı…

Etkinlik vesilesiyle kadınlar adına bir anı ormanı oluşturacaklarını belirten Sadıkoğlu, söz konusu etkinlik ile aynı zamanda çevreye olan hassasiyetlerini de ortaya koyduklarını ifade etti.

Belediye’nin kadın çalışanları da böylesi bir anlamlı etkinlikte yer almaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, Amerika’da bir dokuma fabrikasında vefat eden kadınları rahmetle andıklarını söylediler…