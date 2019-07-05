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İskele’de Karadenizliler Gecesi yapıldı

Geleneksel İskele Festivali her gün farklı bir etkinlikle devam ediyor.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:02
İskele’de Karadenizliler Gecesi yapıldı

Etkinlikler kapsamında İskele açık hava Kültür Merkezinde Karadenizliler Gecesi yer aldı.27’ncisi düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Civelek, İskele’de çok farklı kültürlerin yer aldığı ve çok renkli kültür mozaiğinin oluştuğunu söyleyerek, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve kapılarının herkese açık olduğunu ifade etti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da “Her ne kadar gecenin adı Karadenizliler gecesi olsa da, aslında geçen yıllar içerisinde kurulan dostluklar kardeşlikler bu geceyi hepimizin yapmıştır; tıpkı Larnakalılar gecesi hepimizin gecesi olduğu gibi” dedi…

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu da insanlığın en temel amacının yaşamak; en büyük hünerinim ise birlikte yaşamak olduğunu vurguladı…

İskele Belediyesi’ne, Karadeniz Kültür Derneği’ne ve emeği geçen herkese, organizasyondan ötürü teşekkür eden Hüdaoğlu, Karadeniz Kültürünü ve Karadenizliler’i en iyi tanımlayacak 3 sözcüğün; coşku, tutku ve nükte olabileceğini ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de yaratılanı yaradandan ötürü sevdiklerini vurgulayarak “İster Karadeniz’den gelin ister Akdeniz’den, ister İç Anadolu’dan ister Trakya’dan gelin eğer Ne Mutlu Türküm ifadesini yüreğinizde hissediyorsanız biz biriz, beraberiz ve hepimiz Türk milletiyiz” dedi…

Kıbrıs’ta 1974’ten bu yana barış ve güvenlik içinde yaşadıklarına dikkat çeken Zorlu Töre, garantiler, Türkiye ve Türk Milletinin vazgeçilmezleri arasında olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından sahneye Karadenizli şarkıcı Ekin Uzunlar çıktı.

Sahnede kaldığı süre boyunca kemençeyi elinden bırakmayan sanatçı, seslendirdiği şarkılarla unutulmaz bir gece yaşattı… (BRT)

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