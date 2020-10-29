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İskele’de kavga: 1 kişi yoğun bakımda

İskele'de, yapımı devam eden kolej inşaat alanı içerisinde bugün saat 13:30 sıralarında çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

29 Ekim 2020 Perşembe 09:58
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İskele’de kavga: 1 kişi yoğun bakımda

İskele'de, yapımı devam eden kolej inşaat alanı içerisinde bugün saat 13:30 sıralarında çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, C.T. (E-47) ve H.T. (E-21) bir taraf, F.A. (E-29) ve S.A.(E-36) diğer taraf olmak üzere aralarında çıkan tartışma sonrası birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine elleri, ayakları ve kalıp kelepçeleri ile vurmak suretiyle birilerini darp etti.

Olayda yaralanan F.A. ve S.A. kaldırıldıkları Mağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından S.A. (E-36) kafatası kırığı ve beyin kanaması teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alınırken, F.A. ise taburcu oldu.

Soruşturma kapsamında, C.T. (E-47), H.T. (E-21) ve F.A. (E-29) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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