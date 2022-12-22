Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
3 yıl hapis cezası aldı
3 yıl hapis cezası aldı
Öldüresiye adam dövdüler!
Öldüresiye adam dövdüler!
‘Park’ operasyonu: 230 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
‘Park’ operasyonu: 230 gram uyuşturucu...
Sahte Parayla Iphone aldılar
Sahte Parayla Iphone aldılar
Ölümle tehdit edip darp etti
Ölümle tehdit edip darp etti
banner107

İskele’de şehitleri anma gecesi düzenlendi

Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısı ile İskele’de anma gecesi düzenlendi.

22 Aralık 2022 Perşembe 18:12
0 Okunma
İskele’de şehitleri anma gecesi düzenlendi



İskele Belediyesinden verilen bilgiye göre, Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen gecede, İskele Evkaf TMK Okul korosu, Bekirpaşa Lisesi ve İskele Evkaf TMK oratoryoları sahne aldı, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Şehit İlker Karter İlkokulu, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu ve İskele Ticaret Lisesinden öğrenciler şiir okudu.

Gecenin açılış konuşmasında İskele Belediyesi Kültür, Sanat ve Dış ilişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa, Aralık 1963 tarihinin, Kıbrıs Türkleri için unutulması mümkün olmayan, insanlık dışı ve dünya tarihine kara bir leke olarak yazılan bir tarih olduğunu söyledi.

Anahtar Kelimeler:
İskeleMilli Mücadele Ve Şehitler Haftası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ek mesailer ödeniyor
Ek mesailer ödeniyor
"Gelecek haftaya kadar, 'gizlilik kararı' var"
"Gelecek haftaya kadar, 'gizlilik kararı' var"
Toplantı sona erdi... Gizlilik kararı alındı!
Toplantı sona erdi... Gizlilik kararı alındı!








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim