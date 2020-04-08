İskele’de trafik kazası, 1 kişi tutuklandı

İskele'de dün akşam meydana gelen kazada elektrik direğine ve park halindeki karavana çarpan alkollü sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre, 252 promil alkollü olduğu tespit edilen 30 yaşındaki Birkan Ersiner yönetimindeki BN 040 plakalı aracı ile Ünimar çemberi istikametine doğru seyrettiği esnada, dikkatsizliği ve ihmalkârlığı sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek gidişine göre yolun solunda yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptıktan sonra yine yolun solunda park halinde bulunan karavana çarptı.

Birkan Ersiner tutuklandı.