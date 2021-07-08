Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Beni aldatıyorsun deyip tokat attı
Beni aldatıyorsun deyip tokat attı
12 ay hapis cezası verildi
12 ay hapis cezası verildi
Kadına şiddet bitmiyor!
Kadına şiddet bitmiyor!
Yine Kadına Şiddet! Bağırdı çağırdı, yüzüne tükürdü
Yine Kadına Şiddet! Bağırdı çağırdı,...
Meydan savaşı gibi kavga!
Meydan savaşı gibi kavga!

İskele’deki İş Yerilerinde ‘Korona’ Denetimleri Sürüyor

İskele Belediyesi Zabıta Birimi, İskele Polis Müdürlüğü ve İskele Kaymakamlığı, önceki gün İskele AKM’de düzenlenen İlçe Emniyet Kurulu toplantısı ardından dün İskele’deki iş yerlerinde ‘korona’ denetimlerine yeniden başladı. 

08 Temmuz 2021 Perşembe 15:42
26 Okunma
İskele’deki İş Yerilerinde ‘Korona’ Denetimleri Sürüyor

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, son günlerde artış gösteren ve ülkede de görülen Delta varyantı ardından denetimleri sıklaştırma kararı alan İlçe Emniyet Kurulu, kurallara uymayan işletmelere kapatma dahil yasal tüm işlemlerin başlatılacağını açıkladı.  
Denetimlerde Pandemi kurallarının yanı sıra işyeri açma ve çalıştırma izin belgeleri, geçerlilik süreleri, is yerlerinde çalışanların sağlık karneleri ile kullanılan ürünlerin son kullanım ve imal tarihleri de kontrol ediliyor. 
7 Temmuz’da başlayan denetimlerde iki iş yerine son ihbar verilirken, eksik unsurları bulunan diğer iş yerlerine ise 10 gün süre verildi.
İB ZABITA BİRİMİ, İSKELE POLİS MÜDÜRLÜĞÜ VE KAYMAKAMLIK İŞBİRLİĞİ YAPTI
İskele’de bulunan bar, restoran, meyhane, kafe, kahvehane, berber, kuaför ve market gibi insanların günlük olarak gittiği mekânlar denetleniyor. 
İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu başkanlığında toplanan ve İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile diğer yetkililerin katıldığı İskele İlçe Emniyet Kurulu’nun 6 Temmuz’daki toplantısında alınan ‘pandemi’ kararları uygulama konuldu. 
İskele Belediyesi Zabıta Birimi, iskele Kaymakamlığı ve İskele Polis Müdürlüğü ekipleri dün söz konusu mekânlarda en yoğun saatlerde denetim gerçekleştirdi. 

Son Güncelleme: 08.07.2021 16:26
Anahtar Kelimeler:
İskele Belediyesi Zabıta Birimiİskele
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süt Bedelleri Ödeniyor
Süt Bedelleri Ödeniyor
Cumhurbaşkanı Tatar, Oktay’ı Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Oktay’ı Kabul Etti
Tırın dorsesi yerinden çıktı
Tırın dorsesi yerinden çıktı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim