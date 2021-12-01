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İskele’deki kamp alanı tahliye ediliyor

01 Aralık 2021 Çarşamba 10:59
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İskele’deki kamp alanı tahliye ediliyor
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İskele Belediyesi’ne ait Onur Kamping karavan alanında tahliyeler başladı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, tahliyelerle ilgili olarak BRT’ye bilgi verdi…

Hasan Sadıkoğlu, bölgede kronik bir sorun haline gelen karavan sorununun İskele Kaza Mahkemesinin kararı neticesinde çözüme ulaştığını kaydederek, yaklaşık 20-30 dönüm olan bölgenin kamulaştırılarak halka açılacağını belirtti

Söz konusu bölge için Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ofisi ile ortak bir proje yürüttüklerini ve bu projenin yaklaşık 3 milyon Türk Lirasına mal olacağını belirterek karavan yasasının en kısa sürede çıkması gerektiğinin altını çizdi.

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