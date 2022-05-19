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İskele’deki Törenlerin Adresi Atatürk Anıtı Oldu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ada genelinde olduğu gibi İskele’de de törenlerle kutlandı.

19 Mayıs 2022 Perşembe 14:10
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İskele’deki Törenlerin Adresi Atatürk Anıtı Oldu

İskele’deki törenin adresi ise kuşkusuz Atatürk Anıtı oldu. Tören kortejinin Atatürk Anıtı’na varması ve protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi takip etti.  İskele’deki törenlere İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, KTBK adına Personel Albay Erkut Ekimci, GKK adına Piyade Yüzbaşı Serdar Biçer, İskele Polis Müdürü Kazım Kuni, İskele Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü adına Barış Çavlan, İskele Belediyesi Meclis Üyesi Sefa Kurukafa, siyasi parti temsilcileri, dernekler, askeri erkân kurum ve kuruluş temsilcileri ile okulların yanı sıra vatandaşlar katıldı.

GÜNÜN ANLAMINA UYGUN ŞİİRLER OKUNDU 
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Bekirpaşa Lisesi Tarih Öğretmeni Serap İlktaç yaparken, güne özel şiirler de okundu. Bekirpaşa Lisesi öğrencisi Asya Bile Oral ‘19 Mayıs Kurtuluş Savaşı’, İskele Evkaf TMK Öğrencisi Süreyya Sadisönmez ‘19 Mayıs Gençlik Marşı’, İskele Ticaret Lisesi Öğrencisi Nur Çalış ‘Mustafa Kemal’ isimli şiirleri okurken İskele Evkaf TMK Öğrencisi Aybüke Yılmaz ‘Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni, İskele Evkaf TMK Öğrencisi Tülay Sefer ‘Gençliğin Andı’nı Bekirpaşa Lisesi Öğrencileri Melek Kara ve Halil Kara ise günün anlam ve önemini belirten özdeyişleri okudular.

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