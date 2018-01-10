İskele’den ilk kadın vekil

Ulusal Birlik Partisi’nden aday olan Yasemin Öztürk, BRT’ye yaptığı açıklamada, kendisine güvenerek oy verenlere teşekkür etti, bu güvene layık olmak için çalışacağını vurguladı.

Öztürk, kadınların daha fazla Meclis’te olması gerektiğini ifade ederek, ülkede değişmesi ve kaldırılması gereken birçok yasa bulunduğuna işaret etti.

Evlilik dışı doğan çocukların mirastan hiçbir hak talep edemediğini zaten mağdur olan çocukların daha da mağdur edildiğini kaydeden Öztürk, bununla ilgili en kısa sürede yeni bir yasa yapılması gerektiğini söyledi.