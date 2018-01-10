Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
113589
ALTIN
161.073
DOLAR
3.8050
STERLİN
5.1323
EURO
4.5496
Erkeklerin kadınlara itiraf etmekten korktuğu 8 şey!
Erkeklerin kadınlara itiraf etmekten korktuğu...
Uçak yemeklerinin tatsız olmasının sebebi bilimsel
Uçak yemeklerinin tatsız olmasının sebebi...
Hızlı kilo vermek isteyenler protein tüketiyor
Hızlı kilo vermek isteyenler protein...
İlişkinizin kötüye gitmemesi için 8 öneri
İlişkinizin kötüye gitmemesi için 8...
Markette bile satılan o ilaç kısırlık yapıyor!
Markette bile satılan o ilaç...

İskele’den ilk kadın vekil

İskele ilçesinden ilk kez bir kadın milletvekili seçildi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 22:22
İskele’den ilk kadın vekil
banner10

Ulusal Birlik Partisi’nden aday olan Yasemin Öztürk, BRT’ye yaptığı açıklamada, kendisine güvenerek oy verenlere teşekkür etti, bu güvene layık olmak için çalışacağını vurguladı.

Öztürk, kadınların daha fazla Meclis’te olması gerektiğini ifade ederek, ülkede değişmesi ve kaldırılması gereken birçok yasa bulunduğuna işaret etti.

Evlilik dışı doğan çocukların mirastan hiçbir hak talep edemediğini zaten mağdur olan çocukların daha da mağdur edildiğini kaydeden Öztürk, bununla ilgili en kısa sürede yeni bir yasa yapılması gerektiğini söyledi.

banner22
Son Güncelleme: 10.01.2018 22:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En genç vekil Mesut Genç
En genç vekil Mesut Genç
DP’den 5 kişi için ihraç kararı
DP’den 5 kişi için ihraç kararı
“Hükümetin kurulup derhal göreve başlaması gerek”
“Hükümetin kurulup derhal göreve başlaması gerek”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim