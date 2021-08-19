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İskele’ye Sosyal Aktivite, Eğlence ve Rekreasyon Merkezi İnşa Ediliyor

İskele’ye sosyal aktivite, eğlence ve rekreasyon merkezi inşa edilecek.

19 Ağustos 2021 Perşembe 14:39
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İskele’ye Sosyal Aktivite, Eğlence ve Rekreasyon Merkezi İnşa Ediliyor

Merkez, Onur Camping bölgesi olarak bilinen bölgede yaklaşık 9 bin 700  metrekarelik bir alana kurulacak.

İskele Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, projenin Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği(KEİ) Ofisi tarafından da destekleneceği ifade edildi.

Merkez tamamlandığında, 5 bin metrekarelik 200 araç kapasiteli otopark, engelsiz yürüyüş ve gezi yolu, 2 bin 300 metrekarelik yeşil alan açık ve kapalı kafe ve restoranlar, oturma yerleri, çocukların kaliteli vakit geçirmeleri için mini amfi, modern ve ışıklı su oyun alanları ile stantlar yer alacak. 

Açıklamada, Ardahan köyü için hazırlanan bir projenin de KEİ’den destek alacağı belirtildi. 

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İskele
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