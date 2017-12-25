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“İşkence iddiaları ile ilgili devlet organları derhal araştırma başlatmalı”

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Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, son günlerde basına yansıyan cezaevinde işkence iddiaları ile ilgili devlet organlarının derhal araştırma başlatmasını istedi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 17:45
“İşkence iddiaları ile ilgili devlet organları derhal araştırma başlatmalı”
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Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı’ndan yapılan yazılı açıklamada, böyle bir iddianın acilen araştırılması gerektiği belirtilerek, aksi takdirde araştırmadan kaçınmanın bu durumu onaylamak anlamına geldiği, bu konunun takipçisi olunacağı kaydedildi.

Açıklamada, Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nde de belirtildiği üzere işkencenin çok ciddi ve mutlak bir insan hakkı ihlali olduğuna dikkat çekilerek, Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nin beşinci maddesinin işkenceyi  “Hiç kimseye işkence ve zulüm uygulanamaz, insanlık dışı ya da onur kırıcı biçimde davranılamaz, ceza verilemez”  olarak tanımladığı kaydedildi.

Vakıf açıklamasında, işkence her durumda gerek uluslararası sözleşmeler ışığında, gerekse KKTC Anayasası’nın 14. maddesiyle de yasaklandığı ifade edilerek, olağanüstü hal veya savaş durumlarında dahi bu hakkın askıya alınamayacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son günlerde basına yansıyan cezaevinde işkence iddiaları ile ilgili devlet organlarının derhal araştırma başlatması gerekmektedir. Gerek Uluslararası Sözleşmelerde gerekse KKTC Anayasası’nda işkence yasaklanmış olsa da işkence iddiasını araştırmak öncelikle devletin sorumluluğudur. Eğer bir şahsın işkence gördüğüne dair bir iddiası var ise öncelikle Devlet tarafından resen araştırılma yapılması gerekmektedir. AİHS devletin işkenceye iddiası olan her durumda araştırma yükümlülüğü olduğunun altını çizmektedir.”

Fasıl 286 Cezaevi Disiplin Yasası madde 4. altında yayımlanan Cezaevi Tüzüğü’nün 45. ve 46. maddelerinde Cezaevi Danışma Kurulu’nun görevlerinin belirlendiği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

“Cezaevi Danışma Kurulu madde 46’da belirtildiği gibi haber aldıkları herhangi bir suiistimali araştırmakla yükümlü olup, bu suiistimal ile ilgili İçişleri Bakanlığı aracılığıyla Bakanlar Kurulu’nu bilgilendirmek ve rapor tutmakla yükümlüdür. Ülkemizde böyle bir Kurul için gerekli atamalar yapılmış olsa da bu Kurul’un çok uzun sürelerdir Cezaevi’nde denetim yapmadığı bilinmektedir. “

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Son Güncelleme: 25.12.2017 17:49
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