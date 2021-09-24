İŞKUR Heyeti, KKTC'de Aktif İşgücü İhtiyaç Analizi Çalışması Yapacak

KEİ Ofisi’nden verilen bilgiye göre, heyet, bugünden başlayarak Pazar gününe kadar temaslarda bulunacak.
Devlet ve özel sektör temsilcileri ile görüşecek olan heyet, aktif işgücü programları kapsamında düzen
Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Türkiye İş Kurumu’ndan (İŞKUR) bir heyet, İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmaları uyarınca, KKTC’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek olmak amacıyla KKTC’de temaslar yapacak.
KEİ Ofisi’nden verilen bilgiye göre, heyet, bugünden başlayarak Pazar gününe kadar temaslarda bulunacak.
Devlet ve özel sektör temsilcileri ile görüşecek olan heyet, aktif işgücü programları kapsamında düzen