Künye
Kıbrıs 32
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İşlediği suçtan 5 yıl hapis cezası aldı!
İşlediği suçtan 5 yıl hapis...
Yozgat'tan 169 adet eski eser getirdi
Yozgat'tan 169 adet eski eser...
Uyuşturucu etkisi altında ölümlü kaza!
Uyuşturucu etkisi altında ölümlü kaza!
Zorla tecavüz etmekle suçlanıyor
Zorla tecavüz etmekle suçlanıyor
Av silahıyla köpek öldürdü
Av silahıyla köpek öldürdü

İşlediği suçtan 5 yıl hapis cezası aldı!

Lefkoşa’da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen “Çıkmaz Sokak” operasyonunda tabanca, mermi ve uyuşturucu maddelerle yakalanan Mehmet Aslantekin’in aleyhindeki karar açıklandı.

10 Haziran 2022 Cuma 15:12
236 Okunma
İşlediği suçtan 5 yıl hapis cezası aldı!
banner48

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen “Çıkmaz Sokak” operasyonunda tabanca, mermi ve uyuşturucu maddelerle yakalanan Mehmet Aslantekin’in aleyhindeki karar açıklandı.

Mehmet Aslantekin’in 1 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen Çıkmaz Sokak Operasyonu’nda ikametgâhında mahkeme emriyle yapılan aramada yatak odasındaki kilitli kasa içinde 3 adet kanunsuz ateşli silah ve 26 adet canlı mermi, 6 gram ağırlığında hintkeneviri, iki ayrı poşet içinde 23 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde ve hassas teraziyle yakalanmıştı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen davanın dünkü karar oturumunda, Dava kararını okuyan, Başkan Fadıl Aksun kararında şöyle dedi: “ Sanığın tasarruf ettiği kokain türü madde içerisinde başka kimyasalların bulunmasını ise sanık lehine değerlendirmemiz mümkün değildir. Sanık itham edildiğinde tüm ağırlığı kokain olarak kabul etmiş ve iddia makamı da olgularını bu çerçevede aktarmıştır. Yüksek Mahkeme içtihatlarında vurgulandığı üzere kamu düzenini bozmaya yönelik suçlarda hafifletici sebeplere gereğinden fazla değer verilmelidir. Başlı başına kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu önemli ölçüde tehlike uyandırmaktadır, çünkü bu tür saldırı araçlarının varlığı, vatandaşların barış içerisinde yaşamalarını sağlayan sakin atmosferi zehirlemektedir Keza, Sanık tabancaları ve uyuşturucuları çocuklarının bulunduğu eve götürmüş ve böylesi tehlike saçan suç unsurları ile çocukları bir evde tutmayı göze almıştır. Sanığın bu davranışı ile evini adeta patlamaya hazır bir cephaneliğe çevirdiği açıktır. Tüm yukarıdakiler ışığında sanığa ceza takdir ederken kamu yararını üstün tutmayı ve böylesi suç işleyenleri caydırıcı bir ceza belirlemeyi uygun bulduk” dedi.

Başkan Fadıl Aksun netice itibari ile tüm aktarmış olgular ışında sanımı mahkum olduğu davalardan 5 yıl hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SON DAKİKA! Üst Komite Kararları Açıklandı
SON DAKİKA! Üst Komite Kararları Açıklandı
Töre, Tümgeneral Öztürk’ü kabul etti
Töre, Tümgeneral Öztürk’ü kabul etti
2 yerli üründe zehir!
2 yerli üründe zehir!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim