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İşlediği suçtan cezaevine gönderildi

Sahtekarlıkla para temini,sahte para tasarrufu ve tedavüle sürme suçlarından tutuklanan zanlı Zuhier Wael Mohd Ami mahkeme huzuruna çıkarıldı.

15 Aralık 2022 Perşembe 15:29
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İşlediği suçtan cezaevine gönderildi



(Kamalı Haber)

Sahtekarlıkla para temini,sahte para tasarrufu ve tedavüle sürme suçlarından tutuklanan zanlı Zuhier Wael Mohd Ami mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yücel Güneş, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı Zuhier Wael Mohd Ami’nin (E-25), Sahtekarlıkla para temini,sahte para tasarrufu ve tedavüle sürme suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 03-04.12.2022 tarihleri 23:30-01:30 saatleri arasında Lefkoşa Surlariçi İplikpazarı bölgesinde faaliyet gösteren işletmeciliğini Lefkoşa'da sakin Hasan SAIF(E-30- İşletmeci-KKTC)'in yaptığı Blackraven isimli işletme içerisinde bulunan zanlı tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanılan 7 adet 50 ABD dolarını bahse konu işletme içerisinde tedavüle sürüp türk lirası ve içecek almak koşuluyla bozdurup sahtekarlıkla para temini suçunu işlediğini anlattı.

Polis, zanlının 07.12.2022 tarihinde Lefkoşa surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren Mehmet Cemil markette 2 adet 50 ABD dolarını bahse konu işletme içerisinde tedavüle sürüp, Türk Lirası ve sigara almak koşuluyla bozdurup sahtekarlıkla para temin ettiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili yapılan kamera incelemesinde zanlının Lefkoşa’da tespit edilerek derdest emri emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının sözlü olarak bahse konu paraları Ürdün’den getirdiğini beyan ettiğini aktardı.

Polis, tahkikatın tamamlandığını belirtip, turist statüsündeki zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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