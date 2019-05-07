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İşlek, 2 yıl hapis yatacak!

07 Mayıs 2019 Salı 21:19
İşlek, 2 yıl hapis yatacak!
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Kamalı Haber

Girne Kaza Mahkemesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı dönemde mukayyitliklerden toplamda 172 bin 50 TL çaldığı gerekçesi ile yargılanan Uğur İşlek dün yargılanarak 2 yıl hapse mahkûm edildi. Sanığın Lefke’de işlediği benzer suçun davası da dikkate alındı.

Nuvit Gazi başkanlığındaki heyet, sanığın 25 yaşındaki genç suçlu olmasını hafifletici etken, mahkemedeki suçu işleyip teminata bağlandıktan sonra Lefke’de benzer suç işlemesini de ağırlaştırıcı etken olarak değerlendirdiğini belirtti.

Sanık hakkında verilen kararı okuyan Başkan Gazi, sanığın Girne Kaza Mahkemesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı 2017 yılı Haziran Temmuz ayları arasında sekreterlik odasından ve üç mukayyitlikten toplamda 172,50 TL çaldığını söyledi. Gazi, sanığın görevli olmasından dolayı anahtarlara ulaşabildiğini ve bu yolla odalara girip hırsızlık yaptığını ifade etti.Gazi, sanığın mahkemede işlediği suçlardan dolayı teminata bağlanıp serbest kaldıktan sonra da Lefke’de bir işyerinde benzer suç işlediğini ifade etti. Gazi, sanığın Lefke’de bir işyerinden 5 ayda 7 defada toplamda Bin 15 TL çaldığını açıkladı. Sanığın mahkemeyi korumakla görevli olduğu halde böyle bir suç işlediğini kaydeden Gazi, “Mahkemeyi her türlü tehlike ve suça karşı korumakla görevli olan sanık, anahtalara ulaşıyor olabilmesini fırsat bilerek dört kez mahkemeye karşı suç işleme cüretti gösterdi”dedi.

Gazi, sanık hakkındaki tüm olguları değerlendirerek 2 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

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