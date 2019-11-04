İşletme Bütçeleri ve Bütçe Yönetimi Eğitimi düzenlendi

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve Kredo Muhasebe ve Danışmanlık tarafından organize edilen İşletme Bütçeleri ve Bütçe Yönetimi Eğitimi 1 - 2 Kasım tarihlerinde KTSO’da gerçekleştirildi.

KTSO’dan verilen bilgiye göre, katılımcılara temel finansal bilgileri kazandırarak, sorumlu oldukları kuruluşları yönetirken karşılarına çıkan finansal kavramları anlamalarına katkıda bulunmak, kârlılık, şirket performansı, nakit yönetimi, bütçeleme, yatırım kararları gibi konularda daha etkin rol oynamalarını sağlamak amacıyla eğitim verildi.

Eğitimde, şirket türleri ve hukuki yapıları, finansal tabloların yorumlanması, planlama ve bütçeleme, bütçe kontrolü, nakit akışları ve yönetimi, işletme kararları ve finansal bilgiler avantajları, faiz hesapları, faiz ve iskonto kavramları, bugünkü değer ve gelecekteki değer işletmecilikteki uygulamalar örnek vaka çalışmaları anlatıldı.

Prof. Dr. Fatih Yılmaz tarafından verilen eğitim sonunda, katılımcılara Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı onaylı sertifika verildi.