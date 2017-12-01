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İşletmeci isyanda: "Böyle keyfiyet görmedim"

Yeniboğaziçi’nde faaliyet gösteren Crystal Rocks Otel’in Direktörü Ersin Yeldener ile belediye arasındaki “otele uygulanan su tarifesi” nedeni ile başlayan tartışma, belediyenin otelin suyunu kesmesi ile krize dönüştü. Otel işletmecisi isyan etti:

01 Aralık 2017 Cuma 10:17
İşletmeci isyanda: "Böyle keyfiyet görmedim"
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Havadis'ten Duygu Alan'ın haberine göre, Yeniboğaziçi Belediyesi’nin otellere yönelik su tarifesi uygulaması bölgede 10 yıldır faaliyet gösteren Yeldener Crystal Rocks Otel’in Direktörü Ersin Yeldener’i isyan noktasına taşıdı.

Otelin direktörü Yeldener, geçtiğimiz gün Havadis’e ulaşarak Yeniboğaziçi Belediyesi sınırlarında faaliyet gösteren 500 yataklı otellerin tonaj sınırlaması olmaksızın suyun tonuna 4 TL ödediğini, küçük otellerin ise 300 tona kadar ton başına 4 TL, 300 tondan sonra ton başına 6 TL ödediğini belirtti.

Yeldener, belediyeyi bölgedeki oteller arasında su tarifesi uygulaması hususunda “ayrımcılık” yapmakla suçladı.

Havadis, Ersin Yeldener’in isyanını ve Yeniboğaziçi Belediyesi Başkanı Katip Demir’in konuya ilişkin açıklamalarını, 29 Kasım 2017 tarihinde yayınladığı “Su tarifesi işletmeci ile belediyenin arsını açtı” başlıklı haberi ile kamuoyunun gündemine taşıdı.

Otelin işletmeci ile belediye arasındaki “otele uygulanan su tarifesi” nedeni ile başlayan tartışma, belediyenin otelin suyunu kesmesi ile krize dönüştü.

Yeniboğaziçi Belediyesi, önceki gün öğlen saatlerinde Crystal Rocks Otel’in suyunu belediyeye borcu bulunduğu gerekçesi ile kesti.

Yeldener açtı ağzını yumdu gözünü

Crystal Rocks Otel’in Direktörü Ersin Yeldener, Yeniboğaziçi Belediyesi’ne olan 2 aylık su kullanımına ilişkin toplam 38 bin TL’lik borcunun 28 bin TL’sini ödediğini kalan 10 bin TL’lik borç bakiyesini ise 10 Aralık’a kadar ödeyeceği konusunda belediye ile sözlü olarak anlaştıklarını söyledi.

Yeldener, belediyenin aralarındaki sözlü anlaşmaya rağmen önceki gün öğlen saatlerinde otelin suyunu kestiğini ifade etti.

Ersin Yeldener, “Olayın basında çıktığı gün belediye otelin suyunu kesti. Belediyede yetkili kişiye, aramızdaki sözlü anlaşmaya göre kalan 10 bin TL’lik borç bakiyesini ödemem için daha bir hafta bir süre olduğunu söyledim ancak suyu kesmek zorunda olduklarını emrin yukarıdan geldiğini söylediler” diye konuştu.

Yeldener, “Tanker ile otele su getirtmeye çalışıyorum. Otel dolu. Bölgeyi kalkındıran benim, sokak lambalarına, kaldırımlara kadar ben yaptırdım, herkes de geldi hazır buldu. Şimdi belediye keyfi uygulamalarıyla bu emeklerimi yok sayıyor, böyle keyfiyet göremedim” diye isyan etti.

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