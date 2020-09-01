‘İşletmelere Can Suyu Desteği’ finansal destek programına başvurular başladı

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ekonomik destek paketinin bir parçası olarak, yiyecek ve içecek hizmetleri sektöründeki şahıs, mikro ve küçük işletmelere yönelik destek programı ''İşletmelere Can Suyu Desteği'' açıldı.

AB Destek Ofisinden verilen bilgiye göre, toplam bütçesi 3 milyon Euro olan bu ilk destek programı, COVID-19 salgınının yarattığı etki sebebiyle yaşanan olası nakit akışı sorunlarının aşılmasına yardımcı olmak için uygun işletmelere 18 bin TL'ye kadar finansal destek sağlayacak.



Program, AB’nin finanse ettiği ve Northern Ireland Cooperation Overseas (NI-CO) tarafından yürütülen ''İnovatif Girişimcilik ve Diyalog'' Projesi kapsamında, Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA), Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO), Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ve Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği (RES-BİR) iş birliğinde yönetilecek.

3 milyon Euro tutarında bütçeye sahip ilk finansal destek programının, ekonominin yeniden canlandırılmasına destek olması ve normalde kendi ayakları üzerinde durabilecek şahıs, mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmalarını engellemeyi hedefliyor.

Finansal destek programı, KTEZO veya KTTO veya RES-BİR üyesi olan, en fazla beş 5 çalışana sahip (Direktör(ler) dahil) ve başvuru koşullarını yerine getiren tüm şahıs, mikro işletme ve KOBİ'lere açık olacak.



Başvuru çağrısı 1-16 Eylül tarihleri arasında (Kıbrıs saatiyle 15.00'e kadar) açık olacak ve yalnızca www.isdestek.eu adresinde bulunan online başvuru formu doldurularak yapılan başvurular kabul edilecek.



İşte Finansal Destek Programı Hakkında detaylı bilgi:

Konu: Finansal Destek Programı Hakkında

Toplam bütçesi 3 Milyon Euro olan bu finansal destek programı, aşağıda gerekli koşulları yerine getiren şahıs, mikro ve küçük işletmelere, COVID-19 salgınının yarattığı etki sebebiyle yaşanan olası nakit akışı sorunlarına yönelik bir finansal destek sağlamayı amaçlamaktadır.

AB tarafından yapılan istişare neticesinde, yiyecek ve içecek hizmetleri sektörü en yüksek öncelikli sektör olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, YİYECEK & İÇECEK hizmetleri sektörüne odaklanacak olan program örnek olarak şunları kapsamaktadır ancak bunlarla sınırlı değildir: Kafeler, barlar, kafeteryalar, restoranlar, catering, kahve/çay ocakları, meyhaneler, büfeler, kantinler, sandviç büfeleri ve pastaneler.

Her bir başvuru sahibinin yerine getirmesi gereken temel kriterler aşağıdaki şekilde tanımlandı:

1. Gerçek kişi / tüzel kişi olması

2. KKTC'de kurulmuş olması

3. İşletme sahibinin/sahiplerinin, KKTC kimlik kartına sahip olması

4. Toplam istihdam edilen kişi sayısının (işletme Direktörleri de dahil olmak üzere) 5 veya daha az olması

5. 'Karantinanın gerçekleştiği tarihte (14 Mart 2020 öncesinde) faaliyette olması

6. (Yasa uyarınca) Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) veya Kıbrıs Türk

Ticaret Odası (KTTO) veya Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği (RES-BİR)’den birinin halihazırda üyesi olması.

Programa öngörülenin üstünde başvuru olması halinde aşağıdaki ek öncelik kriterleri uygulanacaktır:

1. 2 yıl içerisinde kurulmuş start-up/yeni işletmeler;

2. Kadınların sahibi olduğu ve desteklediği işletmeler;

3. (30 yaş altı) genç girişimcilerin sahibi olduğu ve desteklediği işletmeler;

4. Ekonomik kalkınmada öncelikli olan 3 coğrafi bölgede (Güzelyurt, Lefke, İskele) yer alan işletmeler.

Son başvuru tarihi 16 Eylül 2020, Kıbrıs saati ile 15:00 olan başvurular www.isdestek.eu adresinde bulunan Online Başvuru Formu vasıtasıyla yapılacaktır. Başvuruda istenen destekleyici belgeler şunlardır:

1. KKTC kimlik kartının taranmış görüntüsü.

2. A4 Faal İşveren Formu. Bu belge internet ortamında mevcuttur ve Sosyal Sigortalar Dairesi’nin internet sitesinden indirilebilir.

Program ile ödenecek miktarlar aşağıdaki gibidir;

➢ (Direktörler dahil) 3 ila 5 kişi istihdam eden işletme başına 18,000 TL

➢ (Direktörler dahil) 1 ila 2 kişi istihdam eden işletme başına 12,000 TL

Program hakkında daha fazla bilgi www.isdestek.eu adresinden elde edilebilecek.