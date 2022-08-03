Künye
Kıbrıs 28
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Evinde baskın yedi!
Evinde baskın yedi!
3 kadın hırsızlıktan tutuklandı!
3 kadın hırsızlıktan tutuklandı!
Cinayetten aranan zanlı KKTC'de yakalandı
Cinayetten aranan zanlı KKTC'de yakalandı
Uyuşturucuyla yakalandı... Aranan bir kişi daha var!
Uyuşturucuyla yakalandı
Sahte paraya 4’er ay hapis
Sahte paraya 4’er ay hapis

İşletmelerin fatura isyanı! “Batma noktasına geldik!”

KIB-TEK’in zamlı olarak yolladığı elektrik faturalarına iş dünyasından da tepkiler ardı ardına geldi. İş dünyası KIB-TEK’e şeffaflık çağrısında bulundu. Gündem Kıbrıs’tan Bahar Sancar’a konuşan iş dünyasının önde gelen isimleri, zamlı gönderilen elektrik faturalarını “Kabul edilebilir rakamlar değil” olarak yorumladı…

03 Ağustos 2022 Çarşamba 10:17
204 Okunma
İşletmelerin fatura isyanı! “Batma noktasına geldik!”
banner48

-Özel Haber

“HESAPLARIN ŞEFFAFLIĞINI TALEP EDİYORUZ”…

KTTO Başkanı Turgay Deniz yaptığı açıklamada, faturaların ödenebilecek durumda olmadığını kaydederek, “Bu ülkedeki sorunlara acilen bir çözüm bulunması gerekir. Sürdürülebilir bir yapı yok. Güneş ve rüzgârın olduğu bir ülkede bunu değerlendiremeyip, yüksek fiyatlı fuel oil kullanmaya devam edilmemeli” dedi. Deniz, “KIB-TEK’ten bu hesapların şeffaflığını talep ediyoruz. Faturalara yansıtılan bu fiyatın nereden çıktığın görmek istiyoruz. Bunun hesabının sorulması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“KABUL ETMİYORUZ”…

KTEZO Başkanlar Kurul Başkanı Mahmut Kanber ise, “Ürettikçe maliyetlerden dolayı batıyoruz” diyerek, “Bu gelinen noktadan sonra yapacağımız elektrik faturalarını kabul etmiyoruz derhâl geri alınmalıdır, bu durumu kabul etmeyeceğimizi ortaya koyacağız” ifadelerini kullandı. Kanber, elektrik faturasını ödeyemeyecek olan herkes ile birlikte “ortak sorun, ortak çözüm için birlikte hareket” çağrısında bulundu.

“İŞLETMELER BATMA NOKTASINA GELDİ”…

KTSO Başkanı Ali Kamacılar, üreticinin en büyük gider kaleminin elektrik olduğunu kaydederek, yapılan zammın kesinlikle geri çekilmesi gerektiğini söyledi. Kamacılar, “Bugüne kadar yapılan hatalar ve yanlışların faturası tüketiciye çıkarılmaktadır. İşletmelerimiz batma noktasına gelmiştir. KTSO olarak bu süreç içerisinde konuyu istişare etmediğimiz makam kalmamıştır” dedi. Kamacılar, dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi üreticilere özel tarife uygulanmasını talep ettiklerini söyledi. 

Anahtar Kelimeler:
KIBTEKElektrik Faturası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çok oku babam.. Bu topraklara gelme!
Çok oku babam.. Bu topraklara gelme!
Abdullah Taşkın hayatını kaybetti
Abdullah Taşkın hayatını kaybetti
KKTC'deki elektrik zammı Rum basınında da yer buldu
KKTC'deki elektrik zammı Rum basınında da yer buldu










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim