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İsmail Arter: "Maraş'ı 20 günde 30 bin kişi ziyaret etti"

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, 46 yılın ardından bir bölümü açılan Kapalı Maraş’ı 20 günde 30 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

29 Ekim 2020 Perşembe 09:47
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İsmail Arter: "Maraş'ı 20 günde 30 bin kişi ziyaret etti"

Katıldığı bir TV programında konuşan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Kapalı Maraş'ta kamuya ait olan Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümünün 8 Ekim itibarıyla halkın kullanımına açılmasının ardından 20 günde yaklaşık 30 bin kişinin ziyaret ettiğini dile getirdi.

Tellerle çevrili olan Maraş’ın yanı Mağusa’da yerel hizmetleri vermenin çok zor olduğunu anlatan Arter, “Maraş’ın hep yaşayan bir şehir hale gelmesini hayal ettik” dedi.

7 Ekim’de halkın ziyaretine açılan caddelerin kamuya ait olduğunu anımsatan Arter, kimsenin malı ve mülküne dokunulmadığını aktardı.

"HAFTA SONU ZİYARETÇİ SAYISI 7 BİNE ÇIKTI"

Arter, Maraş’taki malların Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden eski sahiplerine verilmesi üzerinden sürecin ilerleyeceğini söyledi.

8 Ekim’den itibaren yaya girişlerine bir bölümün açıldığını dile getiren Arter, kimlik kontrolü olmadan insanların açılan caddelerde yürüyebildiğini aktardı.

Hafta içi beş yüz ile bin arası kişinin Maraş’ı ziyaret ettiğini ifade eden Arter, hafta sonu bu rakamın 7 binlere kadar çıktığını bildirdi.

"AÇILAN BÖLGEDE STANTLAR KURULABİLİR"

Mağusa Belediyesi’nin bölgede temizlikle ilgili çalışmalarının devam edeceğini bildiren Arter, ilerleyen süreçte insanların ihtiyacını karşılamak anlamında güzergah üzerine çay-kahve-su stantları kurup, vatandaşın oturabileceği bankların yerleştirilebileceğini, bu projelerin zamanla gerçekleşeceğini belirtti.

Maraş’ta kanalizasyon sorunu yaşanabileceğini anlatan Arter yol, kaldırım, yağmur suyu, elektrik ve caddelerin aydınlatılması gibi projelerin gündeme geleceğini dile getirdi.

KIBRIS POSTASI

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