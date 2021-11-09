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İsmail Arter’e Milletvekilliği Teklifi

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e milletvekili adaylığı teklifi geldi.

09 Kasım 2021 Salı 15:17
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İsmail Arter’e Milletvekilliği Teklifi
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23 Ocak’ta yapılacak olan erken genel seçimlerinde Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e 2 partiden adaylık teklifi geldi.

Gazimağusa Belediye Başkanı olan İsmail Arter kendisine yapılan milletvekilliği adaylık tekliflerine şimdilik sıcak bakmadığı şu günlerde şartların ne getireceğini kestiremediğini, ilerleyen günlerde sürecin ne getireceğini bilemediğini dile getirdi. Arter milletvekilliği adaylığı konusunda :‘’Şu an Belediye Başkanıyım. Milletvekili adayı olmayı düşünmüyorum.’’ dedi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
İsmail Arter
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