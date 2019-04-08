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İsmail Bozkurt Ankara’da Kıbrıs Türk Edebiyatı’nı anlattı

08 Nisan 2019 Pazartesi 10:02
İsmail Bozkurt Ankara’da Kıbrıs Türk Edebiyatı’nı anlattı
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Kurgu Kültür Merkezi Kitabevi tarafından Ankara’da düzenlenen etkinlikler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İlk Eğitim ve Kültür Bakanı Yazar İsmail Bozkurt, ” Halatın Öbür Ucu Kıbrıs’ta Edebi Birikim ” konulu söyleşide kültür ve sanat insanlarıyla bir araya geldi.

İsmail Bozkurt, bugüne kadar Kıbrıs Türk edebiyatı ile ilgili çok sayıda master ve doktora çalışması yapıldığını bir Kıbrıs Türk Edebiyatı tarihinin yazılması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Bozkurt, Kıbrıs Irak Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu (KIBATEK) olarak Kıbrıs Türk Edebiyatı yazılması ve bunun finansmanı konusunda olumlu sonuçlar elde ettiklerini projenin son aşmasına geldiğini belirterek, bu projeye Kıbrıs Türk Edebiyat Tarihi Envanteri de diyebileceklerini o amaçla hazırlandığına dikkati çekerek şunları kaydetti;

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⁹⁹⁸”Türler bağlamında şiir, roman, öykü, tiyatro, gezi, deneme anı türlerinde yazılmış olan tüm eserleri saptamaya çalıştık. Bir eser ortaya çıktıktan sonra onunla ilgili estetik durumuna hiç girmedik. Tek bir kriterimiz oldu. Kıbrıs’ta Türk dilinin 448 yıllık bir geçmişi var. 448 yıldır Kıbrıs’ta Türkçe konuşuluyor. Tabi daha öncede konuşuluyordu. Belgeler var. Bir toplumun bir edebiyatın bir halkın oluşması 1571’den sonra oldu. Çok zengin bir Kıbrıs Türk Halk edebiyatı vardır. Bugüne kadar hala tam olarak saptanamamış hala kayıtları yapılıyor.”

Toplum hafızasına önem veren birisi olduğuna işaret eden Bozkurt, Kıbrıs’ta yaşanan olayların yalnızca Kıbrıs Türkleri yahut Kıbrıs Adası için değil Türkiye’nin de tarihi bakımından önemli boyutlarda olduğuna dikkati çekerek, bu durumun Yunanistan ve Dünya Tarihi bakımından da böyle olduğunu ve bunun kayda geçmesi gerektiğini ifade etti.

Kıbrıs Türk Edebiyatı’na genellikle şiir edebiyatıdır dendiğini, şiir ağırlıklı olduğunu belirten Bozkurt şöyle devam etti:

” Zaten Türk edebiyatı da öyledir. Genellikle dünya edebiyatında da öyledir. 150 tane roman var. Dünya edebiyatındaki bütün eğilimleri orada bulabilirsiniz. En çok romanlarda öykülerde yaşantı dediğimiz özgeçmiş etkilerin olduğu şeyler var. Bunu da gayet doğal karşılamak lazım. Çünkü Kıbrıs’ta her insanın hayatı bir romandır. Göç yaşanmıştır, ailesinde şehir vardır. savaş yaşanmıştır. ”
Yapmış oldukları bu çalışmanın Kıbrıs Türk Edebiyatı tarihi ama bir anlamda da envanter olduğunu belirten Bozkurt, bu envanterde 448 yıllık edebi ürünlerin en az yüzde elli elli beşini kapsayacağını düşündüklerini söyledi.(BRT)

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İsmail Bozkurt
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