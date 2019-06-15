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İsmail Dağaşaner aranıyor!

15 Haziran 2019 Cumartesi 10:33
İsmail Dağaşaner aranıyor!

Dün saat 07:30 raddelerinde Hamitköy'de sakin 93 yaşındaki İsmail DAĞAŞANER, Haspolat sanayi bölgesinde bulunan ağılından küçük baş hayvanlarını otlatmak amacı ile Haspolat köyünün kuzey batı bölgesinde bulunan dere yatağı içerisine gidip aynı gün saat 12:00 raddelerinde hayvanların kendi başlarına geri gelmesine rağmen kendisinin ağıla geri gelmediği tespit edilmiştir.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine söz konusu şahsın bulunabilmesi için Sivil Savunma ve Polis ekipleri tarafından bölgede yapılan tüm aramalara rağmen İsmail DAĞAŞANER bulunamamıştır.

Arama çalışmaları devam etmekte olup, söz konusu şahsı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur.

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Anahtar Kelimeler:
İsmail DağaşanerKAYIPHaberGündemKıbrısHamitköy
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