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İsmet İlkhan: "Yeniden Doğuş Partisinden istifa edeceğimi kamuoyuna duyururum"

16 Mayıs 2021 Pazar 21:49
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İsmet İlkhan: "Yeniden Doğuş Partisinden istifa edeceğimi kamuoyuna duyururum"
Sosyal Medya
 İsmet İlkan'ın sosyal medya üzerinden paylaşımı şu şekilde:
"Yeniden Doğuş Partisi kurucu üye olarak iki yıl İskele ilçe başkanlığı görevi üstlenerek köy kavehaneleri ve evlerini gezerek partimize üye olmaya çekinen ve üye yapmakta büyük emekler vererek partiye üye kazandıran bunun yanında iki yıl Genel sekreter yardımcılığı görevini ifa etmiştim. 2018 erken genel seçimlerinde İskele ilçesinde birinci sıradan Millet vekili adayı olarak partinin 15.7 oy alarak ülke barajını geçmesini sağlayan beş yıl parti MYK'sına hizmet ve son bir yıl Genel İdare Amiri olarak görev yaptım.
Bugüne kadar kim ne derse desin hep partimin büyümesi için emek verdim. Hedefim yıllardan beri ayrıştırılan yanlız bırakılan bir kesimin bir araya getirilmesi ve ayrımcılık yapmadan kendi haklarına sahip çıkması yönünde siyaset yapmaya özen göstermiş birisiyim fakat partimiz iktidar ortağı olarak hükümete girdikten hemen sonra genel seçimlerde ve ondan öncesinde partimize saldıran ve barajı geçemeyeceğimizi söyleyenlerin parti yetkililerimizin koltuklarını sağlama alma korkusu ile hareket ederek bu kişilere görev vermesi akabinde yapılan kurultayda da açık açık mikro milliyetçilik yaparak birilerini kendilerine hizmet etsin diye bazı kurumlara atama yaparak iyice partiye zarar verme aşamasına getirdiklerini gördükten sonra bu şartlar altında siyaset yapma imkanı bulamayacağımdan kendim ve ailem Yeniden Doğuş Partisinden istifa edeceğimi kamuoyuna duyururum."
Son Güncelleme: 16.05.2021 22:05
Anahtar Kelimeler:
İsmet İlkan
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