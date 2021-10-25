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"İspatı varsa ülkeyi terk ederim"

Ersan Saner'in görüntülerinin olduğu skandal video konusundaki mahkemede kadının avukatı tarafından ismi ortaya atılan Faiz Sucuoğlu isyan etti.

25 Ekim 2021 Pazartesi 18:32
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"İspatı varsa ülkeyi terk ederim"
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Ersan Saner’in görüntülerinin olduğu skandal video ile ilgili Mahkeme devam ederken, duruşmada adı geçen Faiz Sucuoğlu iddiaları yanıtladı.

Kadının avukatı tarafından görüntülerin USB içinde kendisine verildiğinin iddia edilmesini ısrarla reddeden Sucuoğlu, “Böyle bir şeyin ispatı varsa bırakın politikayı ülkeyi terk ederim, bu kadar açık söylüyorum” dedi

TV 2020’deki canlı yayına bağlanan Sucuoğlu, özetle şöyle konuştu:

“Bunun bir ispatı varsa değil politikayı ülkeyi terk ederim. Bu bir düzmecedir, terbiyesizliktir, ahlaksızlıktır. Bunu kabul etmem mümkün değildir. Yalan üzerine kurulan bir senaryo vardır. Bu senaryo da kurultaya yöneliktir. Terbiye sınırlarını da aşmıştır bunlar. Ben birinin kasetini almışım. Benim böyle bir şeye ihtiyacım mı var. Çamur at izi kaldın. At dedikoduyu ne kadar tutarsa.. Böyle yağma yok.”

KAYNAK: SES KIBRIS

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