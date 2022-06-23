Künye
Kıbrıs 29
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte emlakçı öğrenci çıktı!
Sahte emlakçı öğrenci çıktı!
Ölümlü kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Ölümlü kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Zorla kaçırdılar, tecavüz ettiler!
Zorla kaçırdılar, tecavüz ettiler!
Ercan'da 500 bin Euro ile yakalandı
Ercan'da 500 bin Euro ile...
71 yaşındaki kadına tecavüz etmek istedi
71 yaşındaki kadına tecavüz etmek...

"İsrail'den yangın söndürme uçağı gelecek!"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yarın sabah İsrail‘den de yangın söndürme uçaklarının geleceğini ve sabaha kadar kurtarılacak bir yer kalırsa kurtaracağını ancak şu an sadece yangının seyredildiğini söyledi.

23 Haziran 2022 Perşembe 00:11
351 Okunma
"İsrail'den yangın söndürme uçağı gelecek!"
banner48

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Sim TV’de yayınlanan bir programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Arıklı, yangına gece görüşü olan yangın söndürme uçaklarının müdahale etmesi gerektiğini ancak şu anda sadece yangını izleyebildiklerini söyledi.

Arıklı, “Yarın sabah İsrail’den de yangın söndürme uçakları gelecek. Şu an sadece tabiatın yanışını seyrediyoruz. Kaplıca da boşaltılıyor şu an. Gün aydınlanınca gelecek olan uçaklar kurtarılacak bir yer kalırsa kurtaracak. Çok üzgünüm gerçekten. Bu hasarı on yıllarca geri döndüremeyeceğiz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
YangınBayındırlık Ve Ulaştırma BakanıErhan Arıklı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ardahan Köyü'nde tahliye başladı
Ardahan Köyü'nde tahliye başladı
"Personelimiz ve iş araçlarımız Çınarlı Köyümüzde hazır vaziyette bekliyor"
"Personelimiz ve iş araçlarımız Çınarlı Köyümüzde hazır vaziyette bekliyor"
Özgür İş İnsanları Derneği'nden su ve ayran yardımı
Özgür İş İnsanları Derneği'nden su ve ayran yardımı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim