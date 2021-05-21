İsrail neden güçlü?

Antony John Blinken…

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı…

Dominic Raab…

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı…

Volodymyr Zelensky…

Ukrayna Devlet Başkanı…

Laurentino Cortizo…

Panama Cumhurbaşkanı…

Egils Levits…

Letonya Cumhurbaşkanı…

-*-*-

Bunlar hala görevde olanlardan bazıları…

Eskiler mi?

Peeee, saymakla bitmez…

Çeşya’dan Macaristan’a; Fransa’dan Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne…

Onlarca ülkede, onlarca başbakan, dışişleri bakanı…

-*-*-

Ama şunu unutmamak lazım; Amerika’daki en önemli finans kurumlarının en az 5 bininin sahibi ya da CEO’su…

-*-*-

Hatta Facebook Patronu…

Mark Zuckerberg…

-*-*-

Hollywood denen ayrı Dünya’nın en etkili isimleri kimler?

News Corp. Yönetim Kurulu Başkanı Peter Chernin…

Paramount Pictures Yönetim Kurulu Başkanı Brad Grey…

Walt Disney Co. Genel Müdürü Robert Iger…

Sony Pictures Yönetim Kuruu Başkanı Michael Lynton…

Warner Bros. Yönetim Krulu Başkanı Barry Meyer…

CBS Corp. Genel Müdürü Leslie Moonves…

MGM Yönetim Kurulu Başkanı Harry Sloan…

NBC Universal Genel Müdürü Jeff Zucker…

-*-*-

Yukarıdakiler, “en büyük yapımcılar”…

Peki yönetmenler?

Woody Allen mi istersiniz; Stanley Kubrick mi?

Steven Spielberg dersem?

Roman Polanski ya da Sydney Pollack?

Google’a sorun, en az beş bin Hollywood yönetmeni ismi versin!

-*-*-

Haaaa bütün bu isimlerin ortak noktası mı?

Hiç bahsetmedik değil mi?

Hay Allah, unutmuşum!

Ama daha yazacaktım…

Dünya’nın en büyük muhasebe şirketi sahipleri, Dünya’nın en büyük bankalarının yöneticileri, en yakışıklı, en çok Oscar’lı, en güzel film yıldızları, sanatçıları, şarkıcıları, gazetecileri, gazete sahipleri ve yöneticileri…

-*-*-

Evet, bütün bunların ortak noktası nedir biliyor musunuz?

Hepsi “Musevi”dir!

Veya “Yahudi” diyebilirsiniz…

“Yahudi” kelimesinde dışlama var diye kabul edilir de!

-*-*-

Bir iddiaya göre, yıllardan beri Dünya’yı Museviler yönetiyor…

Ancak Museviler arasında tabii bunu kabul etmeyenler var…

Ben, birinci iddiaya inananlar arasındayım ve kesinlikle Dünya’yı Musevilerin yönettiği inancındayım…

-*-*-

Bu yüzden İsrail devleti çok rahat, patavatsız, şımarık ve de saldırgan olabiliyor…

Elbette isimlerini yazdıklarımın tümü, “Benyami Netanyahu”yu sevmiyor ve desteklemiyor olabilir ama Netanyahu, tüm gücünü aslında bu akrabalarından alıyor…

Hem maddi hem de manevi gücünü…

-*-*-

Ve bir hikaye…

1930’lu yıllar…

Viyana’da bir cafede iki Yahudi...

Biri “Yidiş” yani kendi dillerinde, kendi gazetesini okuyor…

Diğeri ise Nazi propaganda organı Der Stürmer'i inceliyor.

Yidiş gazetelerini okuyan Yahudi arkadaşını suçlayarak "Nazi paçavrasını neden okuyorsun?" diye soruyor.

Diğer Yahudi yanıt veriyor:

"Eskiden Yidiş gazetesini okurdum ve tek söylediği, Yahudilerin nasıl acı çektikleri, işlerinden kovuldukları, katliamlara maruz kaldıkları ve açlıktan öldükleriydi… Şimdi Nazi gazetesinde dünyayı kontrol ettiğimizi okuyorum. İyi haberi tercih ederim!"

-*-*-

Yani, bu hikayeyi okuduğum makaleyi yazan The Jarusalem Post gazetesinden Alan Dershowitz’e göre, “Dünya’yı yönetiyorsunuz” iddiası gerçek değil, propaganda…

Ama bence Dershowitz’in yazdıkları propaganda…

-*-*-

Çünkü sonuç ortada…

BM, cılız sesler çıkarıyor…

ABD Başkanı konuşurmuş gibi yapıyor…

İngiltere havaya bakıyor…

Avusturya Başbakanı, utanmadan başbakanlık binasına İsrail Bayrağı çekebiliyor…

-*-*-

Sizce?

Sizce bunun sebebi, Filistin halkının haksız, İsrail2in de mutlak olarak haklı olması mıdır?

-*-*-

Bunları neden mi yazdım?

Kardeşim, İsrail’in gücünün asıl kaynağının en başta Hollywood olmak üzere Dünya medyası ve dünya finansının esas yöneticileri olduğunu anlatmak için…

-*-*-

Haaaa, Boris Johnson da Türk kökenli ha!

Londra Büyükşehir Belediye Başkanı da Pakistan kökenli ve Müslüman ha!

İki kelimeden öteye, söyleyebilecekleri her şey sınırlıdır; kaldı ki, ağır söz etseler, yayınlatacak medya organı bile bulamazlar!

Sosyal medya mı?

Vallahi, Twitter’in Yönetim Kurulu Başkanı, bir İran asıllı Amerikalı… O’nun da adı Omid Kordestani…

O kadar yani…

Bu soyadı “Kürdistanlı” anlamına geliyorsa ki sanırım öyledir; Türkiye’de “yasak” mesela…

-*-*-

Dünya’da büyük güç veya önemli lider olmak mı demiştiniz?

Dünya’da büyük güç, önemli lider olmak, ulusal ya da yerel medyada sabah akşam manşet olmakla olunmuyor!

-*-*-

Haaa İsrail, bilim Dünyası’nda da çok değerli insanlara sahiptir…

İsrail, eğitime büyük önem vermemektedir…

İsrail’de, çalışkan insan olmak, üretime inanılmaz değer vermek, baş tacıdır…

Bilmem anlatabildim mi?

Ve unutmadan ekleyeyim; Dünya’da bir çok dinin nefret ettiği çok garip bir dinleri olabilir, saçma sapan inançları bulunabilir ama bunu, daha çok sosyalleşme ve yardımlaşmaya ayırıyorlar ve kendi dillerinde ibadet ediyorlar…