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İsrail’in sinsi Karpaz oyunu!

İşgalci İsrail rejiminin Kıbrıs’ta oynadığı sinsi oyunlar bitmek bilmiyor...

03 Eylül 2021 Cuma 08:26
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İsrail’in sinsi Karpaz oyunu!

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın eski danışmanı Sabahattin İsmail, işgalci İsrail rejiminin stratejik çıkarları doğrultusunda KKTC’nin Karpaz bölgesinde oynanan sinsi bir oyunu açıkladı. “Arz-ı Mev’ud” hayalleri doğrultusunda Kıbrıs üzerine çeşitli planlar yapan ve türlü oyunlar oynayan İsraillilerin, Türkiye’nin Güney sahilleri ve İskenderun körfezi karşısındaki Karpaz bölgesindeki Yeni Erenköy sahilinde yaptıkları stratejik önemdeki dev yatırım kuşku uyandırıyor.

Gerek şirketler gerekse KKTC vatandaşı olan İsrailliler aracılığıyla KKTC’de toprak edinen Siyonistler, yatırım bahanesiyle de bölgeyi bir üsse çevirmek istiyor. Bu bağlamda yıllar önce KKTC’nin Karpaz bölgesinde yer alan Yenierenköy’de Dünya Siyonist Kongresi’nin ödül verdiği Yahudi asıllı İngiliz ve İsrail vatandaşı David Lewis’in şirketi tarafından KKTC devletinden kiralanan sahildeki 430 dönüm arazi dikkat çekiyor.

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