İsrailli milyarder Kıbrıs´taki suikast girişiminden kurtuldu

Kumar yazılımı şirketi Playtech ve Londra'daki Camden Market'in sahibi tanınmış İsrailli ve Kıbrıslı iş insanı Teddy Sagi, Kıbrıs'ta bir suikast girişiminin hedefi oldu.

Yetkililer Sagi’ye Rus iş ortaklarına olan borçları nedeniyle suikast girişiminde bulunulduğuna inanıyor.

Sagi geçmişte rüşvet ve dolandırıcılıktan birkaç ay hapis yatmıştı.

Kanal 12'nin haberine göre Sagi, yetkililerden suikast uyarısı aldıktan sonra son dakikada ülkeden kaçtı.

Ynet haber sitesine göre, suikastçı, Lefkoşa'daki Agios Dhometios kontrol noktasını geçtikten günler sonra Kıbrıs'ta tutuklandı.

Saldırı girişiminin başlangıçta İsraillileri hedef alan bir İran planı olduğu düşünülüyordu, ancak yetkililer suikastın özellikle Sagi'ye karşı olduğuna ve İran'ın hiç dahil olmadığına inanıyor.

Forbes'a göre, Sagi 5,6 milyar dolar değerinde servetiyle İsrail'deki en zengin dördüncü kişi.