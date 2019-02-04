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İşsiz kalanlar birikimlerini hemen alabilecek!

İhtiyat Sandığı Dairesi’ndeki birikimlerini, değiştirilmiş şekliyle 34/1993 Sayılı İhtiyat Sandığı Yasası’nda öngörülen 6 aylık süreyi beklemeden işten duruş tarihinden hemen sonra alabileceklerini” duyurdu.

04 Şubat 2019 Pazartesi 13:35
İşsiz kalanlar birikimlerini hemen alabilecek!

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İhtiyat Sandığı, “İhtiyat Sandığı Fonu’ndan yapılacak ödemeler hakkında yasa gücünde kararname uyarınca, ülkede yaşanmakta olan ekonomik sıkıntılar nedeniyle çalıştığı işyeri kapanan veya çalıştığı şirket tasfiye edilen ve bu nedenle işsiz kalıp maaş veya ücret alamayan çalışanların;  İhtiyat Sandığı Dairesi’ndeki birikimlerini, değiştirilmiş şekliyle 34/1993 Sayılı İhtiyat Sandığı Yasası’nda öngörülen 6 aylık süreyi beklemeden işten duruş tarihinden hemen sonra alabileceklerini” duyurdu.
İhtiyat Sandığı’ndan yapılan açıklamada, kararnameye göre,ekonomik sıkıntılar yüzünden çalıştığı işyeri kapanan ya da tasfiye edildiği gerekçesiyle işsiz kalanların birikimlerini hemen alabileceği; bu gerekçeler dışında başka herhangi bir sebeple işsiz kalan çalışanların kararname kapsamı dışında olduğu vurgulandı.
Bakanlar Kurulu’nca hazırlanıp onaylanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan yasa gücünde kararnamenin; çalıştığı  işyeri kapanan veya  çalıştığı şirket tasfiye edildiği gerekçesi ile işsiz kalan çalışanların kendilerinin ve bakmakla yükümlü oldukları ailelerinin hayatlarını idame ettirebilmelerine  imkan tanımayı  ve yaşadıkları maddi sıkıntıların  olumsuz etkilerini azaltmayı amaçladığı kaydedildi.
 

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Son Güncelleme: 04.02.2019 13:43
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberSandığıYatIhtBirikimIşsiz
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diagne 2019-02-04 14:12:31

yeyin bitirin paraları

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