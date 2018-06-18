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"İşsizlik, açıklanan rakamlardan daha yüksek"

İşçi sendikalarının yetkilileri, Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü’nün (DPÖ) açıkladığı işsizlik rakamlarının gerçeği yansıtmadığını savundu, gerçek rakamın çok daha yüksek olduğunu ileri sürdü.

18 Haziran 2018 Pazartesi 11:43
"İşsizlik, açıklanan rakamlardan daha yüksek"

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü (DPÖ), son Hane Halkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre ülkede toplam 7 bin 453 işsiz olduğunu açıkladı.

DPÖ’nün Hane Halkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre KKTC genelinde işsizlik oranı yüzde 5.8 olarak belirlenirken 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun işsizlik oranı yüzde 18.6 olarak kaydedildi.

Havadis gazetesinden Eniz Orakcıoğlu'na konuşan Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, DPÖ’nün ülkedeki işsizlik oranına ilişkin açıklamış olduğu rakamların gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek, “Gerçek oran çok daha yüksek” dedi.

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Başkanı Hasan Felek ise konuya ilişkin açıklamasında kapitalist sistemin uygulandığı ülkelerin tümünde işsizlik oranlarının yüksek olduğuna vurgu yaparak KKTC’deki işsizlik verilerinin gerçekliğinden şüphe duyduklarını belirtti.

Bıçaklı: İşsizlik, açıklanan rakamlardan daha yüksek

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, KKTC’de işsizlik oranının DPÖ’nün Hane Halkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre belirlendiğini ancak bu rakamların gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

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“Gerçek nüfus bilinmeden gerçek işsizlik oranı da tespit edilemez” diyen Bıçaklı, gerçek işsizlik rakamlarının çok daha yüksek olduğunu savundu. Bıçaklı, gerçek rakamları gözler önüne sermek için daha detaylı çalışmalar yapılması gerektiğini dile getirerek “İhtiyat Sandığı’nın açtığı 19 kişilik münhale bin 115 kişinin müracaat etmesini bile bu ülkedeki işsizlik boyutunu gözler önüne seren bir örnektir” dedi.
 
“Ülke sorma gir hanı”

İşsizlik sorununu çözmek için öncelikle ülkeye giriş-çıkışların kontrol altına alınması gerektiğini savunan Bıçaklı, “Buna bağlı olarak yabancı iş gücü de sıkı denetimden geçmeli, ülkeye giren yabancı işçiler de kontrol altına alınmalıdır” diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs’a turist ve öğrenci olarak giriş yapanların çoğunluğunun ülkedeki yaşamını işçi olarak idame ettirdiğini söyleyen Bıçaklı, yaşanan iş kazalarına ilişkin yapılan soruşturmalarda bu gerçeğin açığa çıktığını belirtti.
İş kazalarında yaşamını yitiren birçok işçinin ise ülkede çalışma ve ikamet izni olmadan ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyleyen Bıçaklı, “Ülke kayıt dışı işçi doldu” dedi.
Bıçaklı, işçilerin Çalışma Dairesi’nin kontrolünde ülkeye getirilmesi gerektiğini söyledi. Bıçaklı, “Ülke sorma gir hanı oldu. İsteyen elini kolunu sallayarak ülkeye giriyor, istediği işi de yapıyor. Bu sistem sürdürülebilir bir sistem değildir” dedi.
 

Felek: İşsizlik sistem sorunudur

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Başkanı Hasan Felek, işsizliğin bir sistem sorunu olduğunu savunarak kapitalist sistemin uygulandığı bütün ülkelerde işsizliğin olduğunu söyledi. İşsizliğin sermayedarların elinde güçlü bir silah olarak değerlendirildiğini ifade eden Felek, “Ülkemizde de bu verilerin gerçekçiliği konusunda şüpheliyiz. Bu rakamların neye göre ortaya çıktığı da tartışılır” dedi.
 
“Kurban gençler ve kadınlar”

İşsizliğin kurbanlarının genelde gençler ve kadınlar olduğunu savunan Felek, Anayasa’da her yurttaşa becerisi ve kendi hayatını idame ettirmesi için iş bulma zorunluluğu olduğunu, fakat ülkemizde bu maddenin partizanca kullanıldığını öne sürdü.

 “Umudumuz herkesin yeteneğine ve eğitimine göre insanca yaşayacağı bir işe sahip olmasıdır” diyen Felek,  Özel sektörde güvencesiz ve ilkel koşullarda çalışma sisteminin, iş başvurularını ikinci plana attığını,  toplumsal ihtiyaçlara göre eğitim sistemimizin olması gerektiğini ve eğitim planlamasının yapılmasının elzem olduğunu söyledi.

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